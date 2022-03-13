“بلاصة” مجلة فصلية حكرا على النساء فقط

في مبادرة هي الأولى من نوعها في الجزائر

“بلاصة” هو عنوان مجلة جديدة دخلت عالم النشر مؤخرا، وهي مجلة موجهة للنساء كليا وطاقمها يتشكل كليا من الأقلام النسائية.

المبادرة طرحتها كل من سعدية قاسم ومايا وعبادي بمناسبة إحياء الثامن من مارس المصادف للعيد العالمي للنساء.

وحسب سعيد قاسم فإن المجلة كما يظهر من عنوانها مبادرة ترمي إلى البحث عن مكانة بسيطة للنساء للتعبير عن أنفسهن بأنفسهن وتثمين الأعمال والجهود التي تبذلها النساء في جميع المجالات.

وجاء العدد الأول من المجلة التي تقرّر أن تكون فصلية محتفيا بعدد من الأسماء النضالية والإبداعية وبأقلام إعلامية نسائية ونضالية أيضا في عديد المجالات مثل القانون والطب والكتابة والفن إضافة إلى تخصيص حيز مهم لأرشيف العمل النسوي حيث احتوى العدد على حوار مع فضيلة بومنجل شيتور موقعة بقلم أسماء بن عزوز، وهو الحوار الذي عادت فيه فضيلة شيتور إلى مسارها ومسار عائلتها حيث توقفت عند اغتيال عمها علي بومنجل، وعواقب الحرب، ومهنتها كطبيبة.

كما وقعت فريال لعلامي مقالا مفصلا عن تاريخ الحركة النضالية النسائية في الجزائر بين فترتي 1989 و1991 فيما عرضت التنسيقية الوطنية للحركة النسائية جزءا من أرشيفها للمجلة في شكل صور لمسيرات وأعمال فنية تؤرخ لنضال النساء الجزائريات. في المجلة أيضا ورقة عن جرائم قتل النساء في الجزائر بمعطيات وأرقام.

وفي نفس العدد أيضا نجد مقالا طبيا عن “سرطان عنق الرحم” لإيمان أماني إضافة إلى ملف موقع باسم سعدية قاسم عن قضايا الطلاق بالمحاكم الجزائرية إضافة إلى عدد من المواضيع الإبداعية والفكرية، شارك في إعدادها باللغتين العربية والفرنسية فريق يضم أسماء نسوية بالكامل منها سعاد لبّيز ولويزة عمي سيد ومريم مجكان من بين آخرين.

وتقول صاحبة المبادرة على هامش حفل إطلاق العدد “إن فكرة إطلاق مجلة مخصصة بالكامل للنساء فقط “جاءت بعد نقاشات عديدة حول القضايا التي تؤثر علينا كنساء”. وفي هذا الصدد، تقول سعدية قاسم: “تحدثنا كثيرًا عن مكانتنا، ومن نحن، وما نفعله، ومكانة المرأة في جميع المجالات، والأماكن العامة، وشغفنا الأدبي أيضًا”.