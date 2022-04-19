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بلاغ ضد رئيسة وزراء اسكتلندا بسبب عدم ارتداء الكمامة

جواهر الشروق
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بلاغ ضد رئيسة وزراء اسكتلندا بسبب عدم ارتداء الكمامة

تلقت شرطة اسكتلندا بلاغا ضد رئيسة الوزراء نيكولا ستورجيون يفيد بعدم ارتداءها الكمامة الواقية من فيروس كورونا.
وقال متحدث باسم شرطة اسكتلندا: “يمكننا أن نؤكد أننا تلقينا شكوى يجري تقييمها حاليًا”.
وأظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي انتهاك رئيسة الوزراء لقانون ارتداء قناع الوجه وهي داخل محل للحلاقة.
واتهمت نيكولا بـ “النفاق” وخرق القانون الذي يقضي بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة، وطالبها أحد السياسيين بالاعتذار للمواطنين الاسكتلنديين الذين ظلوا خاضعين لهذا القانون بينما قامت هي بعدم احترامه.
يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي يقود حزب المحافظين، تعرض لضغوط للاستقالة بعد تغريمه من قبل الشرطة لحضوره حفل انتهك قواعد الإغلاق الخاصة به.

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