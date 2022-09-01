بلاغ للتحقيق مع مروّج إشاعة وفاة عفاف شعيب

تقدّم نقيب المهن التمثيلية في مصر، أشرف زكي، ببلاغ للنائب العام، للتحقيق مع مروّج إشاعة وفاة الفنانة عفاف شعيب عبر صفحة على فيسبوك.

وتضمن البلاغ الذي توكل به المحامي شعبان سعيد أنه بتاریخ 2022/8/30 انتشر منشـور عبر مـوقـع فيسبوك بحسـاب مـعنـون بـ “سـت بیت شـاطرة ولهلوبة”، يعـرض صـورة للفنانـة عفاف شعيب منسوب صـدوره لهذه الصفحة ومـدون علـى صـورتها هذه العبـارة “إنا الله وإنا إليه راجعـون” الموت يفجع الفنانة عفاف شعيب والحـزن يخيـم على العائلة”، وفقا لموقع “القاهرة 24”.

وأضاف البلاغ أن هذا الخير تسبب في إثارة قلق وإزعاج عفاف شعيب وجميع أفراد عائلتها الذين كذبوا الخبر، في حين تلقت الفنانة المحجبة عددا كبيـرا مـن الاتصالات الهاتفية مـن أقاربها وأصدقائها.

وكشف البلاغ أن نقابة المهن التمثيليـة انزعجت لما نـشـر واعتبرته ترويجـا لشائعات كاذبة وإزعاج لفنانة كبيرة بحجـم عفاف شعيب، بهدف رفع نسبة المشاهدات والتفاعلات والتربح من خلال نشر هذه الإشاعات.

‏ وأعربت نقابة المهن التمثيليـة عـن بـالـغ تقديرها لشعيب لكونهـا صاحبه مشوار فني طويل، وقد حذرت من نشر هذه الأخبار الكاذبـة التـي تسبب الذعر والأذى لرموز مصر الفنية.

وأشار البلاغ إلى أن مـا نشـر علـى الصفحة سالفة الذكر، كـان بغرض جمـع المكاسب المادية من وراء المشاهدات وزيادة المتابعة، وذلك على حساب نشر أخبار كاذبـة وإيذاء الآخرين والتسبب في إزعاجهم، مؤكدا على أن مـا نُشـر يمثـل جـرائم جنائية يعاقب عليها القانون.

وأنهى مقدم البلاغ، الالتماس من التحقيـق فـي هـذه الواقعة وضبط مرتكبها وتقديمـه للمحاكمة الجنائية.