بلاغ هام للمؤسسات الصيدلانية

دعت الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، في مذكرة رسمية موجّهة إلى المؤسسات الصيدلانية، إلى ضرورة الامتثال الكامل للمتطلبات التنظيمية المتعلقة بالبيانات الإلزامية المدرجة على مواد تغليف الأدوية والأجهزة الطبية، بما يتماشى مع برامج الاستيراد لسنة 2025.

وأكدت المذكرة أن تنفيذ هذه المتطلبات سيكون إلزاميًا مع كل طلب تجديد أو تعديل لقرارات التسجيل أو المصادقة على المنتجات، وأنه ابتداءً من السنة الجارية، يُشترط أن تشمل عمليات الاستيراد فقط المنتجات التي تستوفي مطابقتها من حيث التغليف الأولي والثانوي، وكذا النشرة الداخلية، مع احترام جميع الأحكام التنظيمية المعمول بها.

وفي هذا السياق، أقرت الوكالة مرحلة انتقالية محدودة لتصريف المخزون المتبقي من مواد التغليف القديمة المطبوعة والمعدة لسنة 2025، وذلك شريطة التصريح المسبق بها لدى مصالح الوكالة المختصة.

وطالبت الوكالة من المؤسسات الصيدلانية المعنية تقديم المعلومات التالية:

كشف تفصيلي بالمخزون المتبقي من مواد التغليف القديمة،

جدول توقعي لتاريخ نفاد هذه المخزونات،

رزنامة انتقال تدريجي لاعتماد المواد الجديدة المطابقة.

وشددت المذكرة على أهمية احترام آجال التصريح لضمان توفر الأدوية في السوق بانتظام، مؤكدة أن تدابير مرافقة قد تُعتمد في بعض الحالات، بناءً على التصريحات المقدمة.

وختمت الوكالة توجيهها بالتنبيه إلى أن “أهمية قصوى تُمنح لتطبيق هذه المذكرة”، وذلك في إطار السعي لضمان الجودة والسلامة وتوحيد المعايير التنظيمية في السوق الوطنية للمنتجات الصيدلانية.