بلاغ هام للمستفيدين من منحة البطالة

وجهت الوكالة الوطنية للتشغيل، الأربعاء، اعلانا خاصا للمستفدين من منحة االبطالة والمعنيين بمتابعة التكوين.

وفي منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك” دعت الوكالة كافة المستفدين من منحة البطالة والذين تلقوا رسالة قصيرة SMS بخصوص دورة أكتوبر للتكوين، أنهم مدعوون لإستخراج رسالة توجيه عبر موقع منحة minha.anem.dz.

وأوضحت الوكالة أن استخراج الرسالة يكون في آجال لا تتعدى 72 ساعة كما يتم التوجه مباشرة إلى مركز التكوين المذكور في رسالة التوجيه من أجل المصادقة عليه بذات المركز مرفوقين بالوثائق التالية:

رسالة توجيه للاستفادة من تكوين تأهيلي مستخرجة من منصة منحة

شهادة مدرسية

شهادة ميلاد

صورتين شمسيتين

ويلزم كذلك على المعنيين التقرب إلى ملحقة التشغيل التابعة لهم مرفوقين برسالة التوجيه المصادق عليها من المركز بهدف ادراج معلوماتكم الخاصة في نظام منحة.