بلاغ هام من الديوان الوطني للخدمات الجامعية

أعلن الديوان الوطني للخدمات الجامعية “Onou” عن فتح آجال الطعون لفائدة الطلبة الذين لم تُدرج أسماؤهم ضمن منصة الطعون الرقمية الخاصة بالإيواء، خاصة الطلبة الذين تجاوزوا سن 28 سنة أو المسجلين في شهادة جامعية ثانية.

وأوضح الديوان في بيان له أن هؤلاء الطلبة يمكنهم إيداع طعونهم عن بعد عبر منصة “انشغالاتي”، أو التوجه مباشرة إلى مصالح الإيواء المختصة مرفوقين بالتبريرات الضرورية، خصوصاً في الحالات ذات الطابع الطبي أو الاجتماعي الاستثنائي.

وتم تحديد فترة استقبال الطعون من الأحد 5 أكتوبر إلى الأربعاء 8 أكتوبر 2025، على أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية يوم السبت 11 أكتوبر 2025.