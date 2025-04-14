بلاغ هام من المديرية العامة للضرائب

أعلنت المديرية العامة للضرائب، في بلاغ رسمي لها اليوم الإثنين، عن تمديد أجل اكتتاب التصريحات السنوية للنتائج لسنة 2024، وذلك لفائدة كافة المكلفين بالضريبة.

وأوضح البلاغ أن التمديد يشمل التصريحات الخاصة بالسلسلة “ج” رقم 4، و”ج” رقم 11، وملحقاتها، إلى جانب التصريح السنوي للرواتب والأجور (السلسلة “ج” رقم 29)، حيث تم تحديد الموعد النهائي الجديد لإيداع هذه التصريحات إلى غاية 31 ماي 2025.

ويشمل قرار التمديد، بحسب نفس المصدر، أجل الاكتتاب الإلكتروني المتعلق بالتصريح السنوي بأسعار التحويل، المنصوص عليه في المادة 151 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.

وفيما يخص تزامن تاريخ 31 ماي مع عطلة قانونية، أفادت المديرية العامة للضرائب بأنه سيتم تأجيل الأجل إلى يوم العمل الموالي، أي الأحد 1 جوان 2025.