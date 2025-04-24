بلاغ هام من المديرية العامة للضرائب

نشرت المديرية العامة للضرائب، الخميس، بلاغا متعلقا باكتتاب الكشف التلخيصي السنوي لسنة 2024.

وأوضحت المديرية في بيان لها، أن اكتتاب الكشف التلخيصي السنوي، المنصوص عليه في المادتين 18 و151 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، يخص حصريا الأشخاص الطبعيين والمعنويين الخاضعين للنظام الحقيقي، التابعين لمديرية كبريات المؤسسات ومراكز الضرائب المزودة بالنظام المعلوماتي “جبايتك”.

وبناء على ذلك، فإن المكلفين بالضريبة التابعين للنظام الحقيقي، الذين يتم تسيير ملفاتهم من طرف مراكز الضرائب التي لا تتوفر على النظام المعلوماتي “جبايتك”، أو مفتشيات الضرائب، غير معنيين بهذا الاتزام التصريحي.

وأشارت المديرية إلى أن الكشف التلخيصي السنوي يجب اكتتابه عن طريق التصريح عن بعد (جبايتك)، قبل 30 سبتمبر من كل سنة.