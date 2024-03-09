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بلاغ هام من مديرية الضرائب

الشروق أونلاين
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بلاغ هام من مديرية الضرائب

نشرت المديرية العامة للضرائب بلاغ لفائدة جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين تقع على عاتقهم ديون جبائية تعدى تاريخ استحقاقها أربع (04) سنوات.

وقالت المديرية في بيان لها نشرته على موقعها الرسمي، أن أحكام المادة 15 من قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، نصت على الإعفاء من دفع غرامات التحصيل المتعلقة بهذه الديون، في حالة ما إذا تم تسديد المبلغ الأصلي الإجمالي للديون، دفعة واحدة أو بالتقسيط في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2024.

وتابع البيان أنه في هذا الإطار، يقصد بالديون الجبائية التي تعدى تاريخ استحقاقها أربع (04) سنوات، تلك التي يرجع تاريخ تحصيلها إلى ما قبل 01 جانفي 2020.

الديون المعنية بهذا النظام، هي تلك الناتجة عن:

– الرسوم شبه الجبائية والحقوق غير الضريبية؛

– الغرامات القضائية.

الضرائب والرسوم المتأتية من الجباية العادية والجباية المنجمية والجباية البيئية، بما في ذلك المصرح بها بواسطة

سلسلة ج رقم 50 بدون تسديد مبالغها.

وأضاف البلاغ أنه على هذا الأساس، ندعوا الأشخاص الراغبين في الاستفادة من هذا التدبير إلى التقرب من قباضة الضرائب التابعين لها، من أجل تقديم طلب وفقًا للنموذج الذي يمكن تحميله عبر الرابط الإلكتروني: ” طلب الإعفاء من دفع غرامات التحصيل” ، أو بتحرير طلب كتابي ورقي لهذا الغرض.

يمكنكم، لكل استفسار و/أو طلب معلومات إضافية بشأن هذا النظام التقرب من مصالح قباضات الضرائب المعنية .contact_dgi@mf.gov.dz

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