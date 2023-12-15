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اقتصاد

بلاغ هام من مديرية الضرائب لهذه الفئة

الشروق أونلاين
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بلاغ هام من مديرية الضرائب لهذه الفئة

أعلنت المديرية العامة للضرائب أن أحكام المادة 15 من قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، نصت على الإعفاء من دفع غرامات التحصيل في حالة ما إذا تم تسديد المبلغ الأصلي الإجمالي للمديون، دفعة واحدة أو بالتقسيط في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2024.

وقالت المديرية في بيان لها، الجمعة، نشرته على موقعها الرسمي أن المعنيين بذلك هم جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين تقع على عاتقهم ديون جبائية تعدى تاريخ استحقاقها أربع (04) سنوات.

وأفاد البيان أنه يقصد بالديون الجبائية التي تعدى تاريخ استحقاقها أربع (04) سنوات، تلك التي يرجع تاريخ تحصيلها إلى ما قبل 01 جانفي 2020. الديون المعنية بهذا النظام، هي تلك الناتجة عن:

1- الضرائب والرسوم المتأنية من الجباية العادية والجباية المنجمية والجباية البيئية، بما في ذلك المصرح بها بواسطة سلسلة ج رقم 50 بدون تسديد مبالغها :

الرسوم شبه الحياتية والحقوق غير الضريبية

الغرامات القضائية

ودعت المديرية العامة للضراب الأشخاص الراغبين في الاستفادة من هذا التدبير إلى التقرب من قباضة الضرائب التابعين لها، من أجل تقديم طلب وفقا للنموذج الذي يمكن تحميله عبر الرابط الإلكتروني: ” طلب الإعفاء من دفع غرامات التحصيل” أو بتحرير طلب كتابي ورقي لهذا الغرض.

ولكل استفسار أوطلب معلومات إضافية بشأن هذا النظام التقرب من مصالح قباضات الضرائب المعنية أوالتواصل عبر contact_dgi@mf.gov.la

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