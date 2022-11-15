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رياضة

بلال براهيمي منتظر لتعويض آدم وناس

عمر سلامي
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بلال براهيمي منتظر لتعويض آدم وناس
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استدعى الناخب الوطني جمال بلماضي، لاعب نيس الفرنسي، بلال براهيمي لتعويض آدم وناس في التربص الجاري.

ومن المنتظر أن يلتحق بلال براهيمي أمسية الثلاثاء، بالمركز التقني بسيدي موسى، للمشاركة في الحصة التدريبية الثانية للمنتخب.

وعرفت الحصة التدريبية الأولى من التربص، التي برمجت أمسية الاثنين غياب رامي بن سبعيني بسبب إصابته بفيروس كورونا، بالإضافة إلى آدم وناس والحارس ألكسندر أوكيدجة بسبب عدم تسريحهما من طرف ناديهما.

وباشر أشبال المدرب جمال بلماضي أمسية الاثنين تحضيراتهم لودية مالي، التي تلعب سهرة الأربعاء بداية من الساعة الثامنة ونصف بملعب ميلود هدفي بوهران.

ويخوض “الخضر” ودية ثانية سهرة السبت المقبل أمام السويد، في ملعب ماليمو السويدية بداية من الساعة الثامنة ونصف.

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