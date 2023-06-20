بلال براهيمي وآدم وناس مرشحان لجائزة أجمل هدف في الموسم

تواجد لاعبا المنتخب الوطني لكرة القدم، بلال براهيمي وادم وناس ضمن قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أجمل هدف في الدوري الفرنسي للموسم المنصرم، بحسب ما أعلنت عنه الاثنين رابطة كرة القدم الفرنسية.

وأوضح بيان نشرته رابطة البطولة الفرنسية “الليغ1″، عبر حسابها على “تويتر” أن هدف لاعب نادي ليل، الدولي الجزائري، أدم أوناس في مرمى تولوز برسم الجولة الثامنة من البطولة جاء في المركز العاشر من بين الأهداف المرشحة للتتويج بالجائزة، علما أن هذا الهدف كان قد اختير كأفضل هدف في البطولة الفرنسية لشهر سبتمبر الماضي”.

وبالإضافة إلى هدف آدم وناس، تم كذلك اختيار هدف لاعب نيس بلال براهيمي، لحساب الجولة 23 من الرابطة الفرنسية الأولى، الذي سجله في مرمى أجاكسيو من تسديدة قوية كذلك ضمن القائمة، وهو الهدف المتوج كأفضل هدف لشهر فيفري المنصرم في البطولة الفرنسية.

وينافس لاعبا الخضر براهيمي وأوناس، النجم العالمي ونادي باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي، الذي أحرز هدفين رائعين تم ترشيحهما للجائزة كذلك. ويتعلق الأمر بالهدف المسجل بمقصية جميلة في مرمى ليل في الجولة الأولى وتم اختياره كأجمل هدف لشهر أوت2022، والهدف الذي سجله بواسطة ركلة حرة مباشرة، ضد نادي نيس، لحساب الجولة التاسعة من البطولة الفرنسية.