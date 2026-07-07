بلال براهيمي يعود إلى نادي لومان الفرنسي

بعقد يمتد إلى 2028

أعلن نادي لومان الفرنسي، الصاعد حديثًا إلى دوري الدرجة الأولى عن تعاقده رسميًا مع الجناح الدولي الجزائري بلال براهيمي، القادم من تجربة احترافية في الملاعب البرازيلية رفقة نادي سانتوس.

ووقع براهيمي، البالغ من العمر 26 عامًا، على عقد يربطه بالنادي الفرنسي حتى يونيو 2028، مع خيار التمديد لموسم إضافي، ليعود بذلك إلى صفوف الفريق الذي بصم معه على مستويات متميزة وترك انطباعًا رائعًا خلال موسم (2020-2021).

وجاء في البيان الرسمي لنادي لومان: “لقد عاد! يسعد لومان إعلان توقيع بلال براهيمي الذي ترك بصمته في تاريخ النادي. اللاعب وقّع عقده بحضور الرئيس بيدرو أوليفيرا حتى عام 2028 مع موسم اختياري إضافي… مرحبًا بك في بيتك يا بلال”.

ويملك خريج مدرسة ميدلزبره الإنجليزي مسيرة كروية حافلة في الملاعب الفرنسية، حيث تنقل بين أندية ريمس، وأنجيه، ونيس، وبريست، بالإضافة إلى لومان، قبل أن يخوض مغامرة فريدة في أمريكا الجنوبية مع سانتوس البرازيلي في صيف 2025.

يُذكر، أن بلال براهيمي استُدعي لأول مرة لصفوف المنتخب الوطني الجزائري عام 2022 تحت قيادة الناخب الوطني السابق جمال بلماضي، ويمتلك في رصيده الدولي 4 مباريات بقميص “محاربي الصحراء”.