بلال براهيمي يلتحق بنيس في صفقة كبيرة

الجناح الأيسر لأونجي سابقا يميل للعب مع الخضر

التحق المهاجم الفرانكو-جزائري، بلال براهيمي، إلى صفوف نادي نيس في صفقة وصفتها وسائل الإعلام الفرنسية بالكبيرة.

وقدم نادي نيس لاعبه الجديد بلال براهيمي بعد أن استثمر أموالا كبيرة للحصول على خدماته من فريقه السابق أونجي، وكشفت عديد المواقع الصحفية المتخصصة بفرنسا عن القيمة المالية التي دفعها نيس لأونجي من أجل الفوز بجناحه الأيسر، بلال براهيمي، صاحب 21 عاما، المتألق بشكل لافت هذا الموسم في بطولة الليغ1، حيث دفع أزيد من 10 ملايين أورو لإقناع إدارة الرئيس الفرانكو-جزائري، سعيد شعبان، للتخلي على موهبته الصاعدة بلال براهيمي، الذي كان مرتبطا بعقد مع فريقه السابق إلى غاية جوان 2022.

وفاجأ نادي نيس كل المتتبعين في فرنسا بهذه الصفقة الكبيرة من الناحية المادية، في جلب لاعب شاب يوجد في بداية مشواره الاحترافي، علما أنه انضم خلال الصائفة الماضية فقط إلى نادي أونجي، الذي اكتسب سمعة طيبة في فرنسا فيما يخص التنقيب واكتشاف المواهب، ما جعل الأندية الكبيرة تتابع لاعبيه بشكل كبير، وهو ما أتاح لبلال براهيمي فرصة البروز بشكل سريع، رغم أن سجله ليس ثريا لكن المشوار الممتاز الذي قدمه الموسم الماضي مع نادي لومون من القسم الوطني، الذي لعب له في شكل إعارة من فريقه الأسبق ريمس، حيث سجل 12 هدفا وصنع 10 أهداف أخرى عن طريق تمريرات حاسمة في 34 مباراة. كما واصل تطوّره في منحنى تصاعدي منذ التحاقه هذا الموسم بنادي أونجي، وهو ما لفت انتباه المدرب كريستوفر غالتيي الذي طلب التعاقد معه في الحين، لتدعيم صفوفه في المقام الأول و من أجل تسويقه بشكل جيد في المستقبل.

للإشارة، فإن براهيمي قام بتكوينه في مختلف الفئات العمرية في أكاديمية ميدلز برومغ بإنجلترا، قبل أن يعود إلى فرنسا سنة 2019 لينضم إلى نادي ريمس، ثم قام بتجربة في القسم الوطني مع نادي لومون، بعدها انتقل إلى أونجي وإلى نادي نيس الآن. ويميل بلال براهيمي للعب للمنتخب الوطني، وسبق له أن أعرب عن ذلك في تصريحات وفيديوهات مسجلة له، أكد فيها حبه وتعلقه الكبير بالجزائر وحلمه في حمل الألوان الوطنية.