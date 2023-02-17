بلال براهيمي يُعدّد أسباب تألقه مع نادي نيس

يعد أفضل اللاعبين المحترفين خلال الفترة الأخيرة

عدّد الدولي الجزائري، بلال براهيمي، نجم نادي نيس أسباب تألقه مع الفريق الفرنسي في الفترة الأخيرة، التي تزامنت مع رحيل المدرب السابق، لوسيان فافر، وتعويضه بالمدرب الشاب، ديدييه ديغارد، ونجح لاعب “الخضر” في تسجيل 3 أهداف كاملة خلال المواجهتين الأخيرتين لنيس في الدوري الفرنسي “الليغ 1″، ما جعله محل إشادة واسعة من طرف وسائل الإعلام الفرنسية وجماهير نادي نيس، كما يعتبر أفضل لاعبي المنتخب الوطني أداء وأرقاما في الفترة الحالية.

ونجح براهيمي (22 عاما) في تسجيل 3 أهداف أمام كل من أولمبيك مرسيليا (هدف واحد) وأجاكسيو (ثنائية) في الجولتين الـ22 والـ23 من الدوري الفرنسي على التوالي بطريقة رائعة، وجاءت الأهداف الثلاثة للدولي الجزائري من تسديدات بعيدة بالقدم اليسرى، أثبت بها مهارته الفنية الكروية العالية، ولو أن نجم نيس الواعد اكتفى بالمشاركة كبديل في اللقائين، ولمدة 24 دقيقة في كل مباراة، بعد أن أعاده المدرب الجديد، ديدييه ديغارد، إلى حساباته.

وقال لاعب “الخضر” المتألق في تصريحات لإذاعة “فرانس بلو” الفرنسية، تعليقا على الأهداف التي سجلها في آخر مباراتين: “السّر في الأهداف التي أسجلها؟.. إنها الثقة، حيث أصبحت الآن ألعب بشكل متحرر جدّا مع المدرب الجديد ديدييه ديغارد، الذي يتعامل معي بطريقة صريحة، تجعلني أقدم أفضل ما لدي”، قبل أن يبرز التأثر البالغ لمدرب نيس في عودته القوّية، وصرح: “المدرب يشيد بمستواي عندما أكون جيّدا، وينتقدني بشكل مباشر عندما أرتكب هفوات فوق أرضية الميدان، الأمر الذي جعلني ألعب بنفس الطريقة التي كنت ألعب بها مع نادي لومان في القسم الثالث، حيث أشعر بأنني متحرر ولا أعاني من أي ضغط”، وأردف: “في لقطة الهدف الأول الذي سجلته أمام أجاكسيو، كنت مقتنعا بأن الكرة ستدخل الشباك، وبعدها قلت في قرار نفسي لما لا أعيد التجربة من مسافة أبعد، خاصة وأن الفعالية كانت ترافقني مؤخرا، وترجمت الفكرة على أرض الواقع بنجاح”.

إلى ذلك، تحلّى براهيمي بالتواضع عندما رفض الحديث عن أرقامه الشخصية وفضّل التركيز على أهدافه مع نادي نيس، وقال بهذا الشأن: “لا أهتم كثيرا بأرقامي، بطبيعة الحال أريد تسجيل أهداف كثيرة في قادم المباريات، وتقديم التمريرات الحاسمة، ولكن ذلك سيكون مرتبطا أساسا بتحقيق النادي لنتائج إيجابية، هذه أولويتي”، واختتم: “لا أريد استباق الأحداث، ولكننا نسعى للحصول على مركز مؤهل لإحدى المنافسات الأوروبية مع نهاية الموسم الجاري”، علما أن الجناح الأيمن الجزائري كان قريبا من الرحيل عن نيس خلال الميركاتو الشتوي نحو نادي تروا للبحث عن فرصة اللعب بانتظام بعد معاناته مع المدرب السابق “لوسيان فافر”، لكن تعيين المدرب الجديد ديغارد منح له فرصة ذهبية للتأكيد على مستوياته الكبيرة.