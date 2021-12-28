بلال عمراني يغازل بلماضي ويريد الالتحاق بالخضر

ينشط في نادي كلوج الروماني

أكد بلال عمراني، لاعب نادي كلوج الروماني، عن أمله في الحصول على فُرصة لتمثيل الخضر خلال الفترة المقبلة. حسبما أكده موقع العين.

وقال عمراني في تصريحات صحفية: “مُستقبلي الدولي سيكون جزائريا، المُنافسة في الخط الهجومي شرسة جدا، حيث تتواجد العديد من الأسماء المميزة”. وأضاف: “التتويج بكأس أمم إفريقيا وبعدها بكأس العرب، وتحقيق سلسلة 33 مُباراة على التوالي دون هزيمة، أمور لا تأتي من العدم”. وأردف: “لن أكذب، أي لاعب يتمنى التواجد مع هذه التشكيلة المميزة، وشخصيا أؤمن بالقدر، وفي حالة تم استدعائي فسألبي النداء مُباشرة”. وواصل: “في الوقت الحالي، اللعب مع الخضر ليس هدفا بل بمثابة حُلم، وفي حالة تجسد على أرض الواقع، فسأكون أسعد إنسان في العالم”. وأتم: “تمثيل بلادي سيكون فخرا كبيرا بالنسبة لي ولعائلتي”.

وكان عمراني من أبرز المواهب الصاعدة في فرنسا خلال السنوات الماضية، عندما كان يلعب في صفوف مارسيليا ومنتخبات فرنسا للشباب، قبل الانتقال إلى الفريق الروماني. وتنطلق النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون، خلال الفترة من 9 جانفي إلى 6 فيفري، بمشاركة 24 منتخبا، في مقدمتها منتخب الجزائر حامل لقب النسخة الماضية من البطولة.