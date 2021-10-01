 بلاني: انسحاب المرتزقة من ليبيا يجب أن يكون بشكل تدريجي وآمن

أكد المبعوث الخاص بوزارة الشؤون الخارجية المكلف بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي عمار بلاني بأنه من الضروري أن يتم انسحاب المرتزقة من ليبيا بشكل تدريجي، مُنّظم وآمن.

وقال بلاني خلال مشاركته في اجتماع مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي ممثلا لوزير الخارجية، الخميس، عبر تقنية التحاضر المرئي، أن الانسحاب يجب أن يكون تحت رعاية الأمم المتحدة وبالتنسيق مع الدول المجاورة.

وحذر بلاني في هذا الصدد من التداعيات الخطيرة على أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة الصحراوية الساحلية والقارة الإفريقية ككل، في حال حدوث انتقال غير مدروس وغير مراقب للمرتزقة والأسلحة خارج التراب الليبي.

كما جدّد بلاني تضامن الجزائر المطلق مع الشعب الليبي الشقيق ودعمها الكامل لجهود السلطات الليبية من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرّر في 24 ديسمبر المقبل.

كما عبّر عن استعداد الجزائر لمرافقة الإخوة الليبيين وتمكينهم من الاستفادة من تجربتها الخاصة في مجال المصالحة الوطنية، مثلما التزم به مرارا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.