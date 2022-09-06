بلاني: “بوريطة محبط وأصيب بخيبة أمل”

قال السفير عمار بلاني، المبعوث الخاص للصحراء الغربية ودول المغرب العربي، في رد له على ما جاء في كلمة ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية المغربية أمام الدورة العادية لمجلس الدول العربية على المستوى الوزراي بالقاهرة، أن تصريحات الأخير ما هي إلى رسكلة لنفس الخطاب المعتاد الذي يخفي “الإحباط والخيبة” التي أصيب بها ممثل الدبلوماسية المغربية بعد إجهاض كل مناوراته الرامية إلى تأجيل القمة العربية.

وفي تصريح لموقع الشروق أونلاين، قال بلاني أن “الوزير المغربي يعبر عن إحباطه وخيبة أمله من الاستعدادات التي تسير على ما يرام لإنعقاد القمة العربية بالجزائر يومي 1 و2 نوفمبز، كما تم التخطيط لها”.

وبخصوص الإتهام غبر المباشر الذي أطلقه ناصر بوريطة للجزائر بخصوص “المناورات التي تهدف إلى زرع الانقسام والميولات الانفصالية “، وصفها السفير بلاني، “بالاحتجاج السخيف” الذي يجسد “منطق المزايدة المفرطة والمناورات السياسية التي اعتاد عليها المخزن”.

كما وصف بلاني ما جاء على لسان بوريطة بالخطاب “المؤسف” والذي يندرج ضمن تقنيات جبانة وأليمة صادرة عن “شخص ترتبط سمعة بلده بممارسة مقززة والضرب تحت الحزام بالإضافة إلى الحسابات الضيقة، خلال جميع القمم التي عقدت في المغرب، خاصة القمة الشهيرة بالخيانة التي انعقدت بالدار البيضاء في سبتمبر 1965 “، يقول الدبلوماسي الجزائري.