بلاني: غلق المجال الجوي سيادي وفرضته ضرورات الأمن الوطني الجزائري

قال إن خطوات أخرى ضد المغرب غير مستبعدة

أكد عمار بلاني المبعوث الخاص إلى دول المغرب العربي والصحراء الغربية، الجمعة، إن قرار الجزائر غلق المجال الجوي أمام الطائرات المغربية أملته أسباب لحماية الأمن الوطني، وجاء بعد استمرار الأفعال العدائية للرباط .

وأكد بلاني في تصريح إعلامي، إن قرار الجزائر بغلق الحدود الجوية مع المغرب سيادي، وأملته ضرورات الأمن الوطني الجزائري، كما إن اتخاذ الجزائر اجراءات إضافية في هذا الشأن غير مستبعد.

وشدد على أن هذا القرار، جاء بعد مؤشرات ملموسة ومقنعة بشأن استمرار الأفعال العدائية من النظام المغربي ضد الجزائر.

غلق المجال الجوي يعلق مصير 15 رحلة مغربية كانت تمر عبر الجزائر

علّق غلق المجال الجوي الجزائري، أمام كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، مصير 15 رحلة كانت تمرّ عبر الجزائر.

وكشف مصدر بشركة الخطوط الملكية المغربية لوكالة رويترز إن 15 رحلة أسبوعيا ستتأثر بقرار الغلق، وجهتها تونس، تركيا ومصر.

وأضاف أن الرحلات المعنية قد تغير مسارها لتمر فوق البحر المتوسط.

الغلق الفوري للمجال الجوّي الجزائري أمام كل الطائرات المغربية

قررت الجزائر الغلق الفوري للمجال الجوّي الجزائري أمام كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وكذا، التي تحمل رقم تسجيل مغربي، ابتداء من الأربعاء 22 سبتمبر.

وجاء في اجتماع مجلس الأعلى للأمن “ترأس، اليوم، السيّد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن، استهله بالترحم وقراءة الفاتحة على روح المرحوم، رئيس الدولة السابق المجاهد عبد القادر بن صالح.”

وتابع البيان “خُصّص الاجتماع لدراسة التطورات على الحدود مع المملكة المغربية، بالنظر إلى استمرار الاستفزازات والممارسات العدائية من الجانب المغربي، حيث قرّر المجلس، الغلق الفوري للمجال الجوّي الجزائري على كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وكذا، التي تحمل رقم تسجيل مغربي، ابتداء من اليوم.”