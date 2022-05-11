بلاني لبوريطة: لا شك أنك أضحكت كثيرا المشاركين في منتدى داعش!

بعد محاولته إلصاق تهمة الانفصال والإرهاب بالشعب الصحراوي

استهجن عمّار بلاني المبعوث الخاص المكلّف بالصحراء الغربية ودول المغرب العربي، ماجاء في تصريحات لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، اعتبر فيها سعي الصحراويين لانتزاع استقلالهم حركة انفصالية.

واعتبر الوزير المغربي في اجتماع دولي بمراكش، أنّ “دعم الكيانات الانفصالية في إفريقيا يمثل دعما للإرهاب”، في إشارة إلى قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.

وقال بلاني في تصريح لموقع “الشروق أونلاين”: “بملء فمه، يعتبر وزير الخارجية المغربي أن النضال المشروع للشعب الصحراوي ضد الاحتلال، من أجل انتزاع حقه في تقرير المصير، الذي تعترف به المجموعة الدولية كحق من حقوقه، شكلا من أشكال الحركات الانفصالية”.

وأضاف متسائلا: “عن أي انفصالية نتحدث؟ بما أن أراضي الصحراء الغربية هي إقليم مستقلّ، لا يتمتّع المغرب بأي شكل من أشكال السيادة الشرعية عليه، مثلما تؤكده محكمة العدل الدولية ومحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي”.

وتابع يقول: “أكثر من ذلك، يقول بوريطة أنّ أولئك الذين يدعمون من يسمّيهم انفصاليين، يساهمون في انتشار الإرهاب”. مضيفا: “لا شكّ أن الحضور في منتدى مكافحة داعش كانوا يضحكون من هذا الكلام”.

قبل أن يختم بالقول إنّ: “الدبلوماسية المغربية التي تفتقر للحجج، أضحت لا تخشى السخرية مما تقوم به من تلاعبات فجّة ومضحكة”.

الخريطة التي تعتمدها للأمم المتحدة حول الصحراء الغربية

صحيفة إسبانية: مياه الصحراء الغربية غير معنية بالمفاوضات البحرية مع المغرب

في 8 ماي، وفيما يرتقب أن تجلس المغرب مع إسبانيا على طاولة المفاوضات، لبحث مسألة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين. ذكّرت صحيفة إسبانية بقرارات محكمة العدل الأوروبية بشأن حقّ الشعب الصحراوي في التصرّف بمياهه الإقليمية.

وأشارت صحيفة “بوبليكو” في مقال، إلى تصريح وزير الخارجية الإسباني بأنّ حكومة بلاده تسعى للتوصّل إلى اتفاق مع المغرب، بشأن ساحل المحيط الأطلسي في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق البحار.

لكن الوزير الإسباني تجنّب توضيح ما إذا كانت هذه المفاوضات ستشمل أيضًا مياه الصحراء الغربية المحتلّة.

وحذّر المقال من أنّ إسبانيا قد تكون في موقف معقّد يتعارض مع القانون الدولي، إذا رضخت في مفاوضاتها مع المغرب، لمزاعم المملكة التوسّعية في الصحراء الغربية.

وأرجعت الصحيفة ذلك إلى كون العدالة الأوروبية قد فصلت بوضوح، في حقّ الشعب الصحراوي بالتصرّف في موارده المائية.

وقالت الصحيفة إنّ فحوى الحكم الذي أصدرته المحكمة الأوروبية في سبتمبر الماضي لا تترك مجالًا للشك، حيث تنصّ على أنّ “أي اتفاقيات بين دول الاتحاد الأوروبي والمغرب، لا يمكن أن تشمل الموارد والمياه التابعة للصحراء الغربية”.

ويشترط حكم العدالة الأوروبية، قبل أي تصرّف في الموارد المائية للصحراء الغربية، موافقة جبهة البوليساريو ، كممثل شرعي معترف به من الأمم المتحدة للشعب الصحراوي.

مسؤول جزائري: إسبانيا سانشيز باعت ضميرها للمخزن مقابل ثمن بخس!

في 9 أفريل 2022، اعتبر مسؤول جزائري مقرّب من ملف الصحراء الغربية، أنّ حكومة سانشيز في إسبانيا باعت ضميرها للنظام المغربي مقابل ثمن بخس.

جاء ذلك في تعليق المسؤول على زيارة رئيس الوزراء الإسباني إلى المغرب مساء الخميس. لتأكيد دعمه للطرح المغربي بشأن قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.

وحسب ما نقله موقع “كلّ شيئ عن الجزائر” عن المسؤول الذي لم يكشف عن هويته، فقد وجد سانشيز نفسه “معزولا للغاية” في الساحة السياسية بإسبانيا بعد قراره الأخير.

وقال ذات المسؤول إنّ الحكومة الإسبانية تخشى تبعات قرار سانشيز. خاصة مع “القرارات المؤلمة” التي ستتخذها الجزائر تجاه مدريد. في إطار ردّها على تغيّر موقف البلاد إزاء الصحراء الغربية.

وفي هذا السياق قال المسؤول إنّ:”تذكير المسؤولين الإسبان المتكرر بالطبيعة الاستراتيجية للعلاقات مع الجزائر، لا يمكن أن يخفي حقيقة الأزمة بين البلدين”.

وأضاف إنّ نتائج هذه الأزمة التي بدأت باستدعاء السفير الجزائري في مدريد “ستكون محسوسة على مستويات مختلفة. على المديين القصير والمتوسط”.

وتابع المسؤول الجزائري يقول:”لقد رفض المغاربة رفضا قاطعا أي ذكر ولو ضمنيا، لاحترام وحدة أراضي إسبانيا”.

مضيفا:”في نهاية المطاف، فقدت إسبانيا بيدرو سانشيز ضميرها من أجل ثمن بخس. وسيعود المخزن المخادع إلى بسط سيطرته على سبتة ومليلية”.

وقال أيضا:”سيستمرّ تضييق الخناق اقتصاديا وتجاريا على سبتة ومليلية. مع إغراق المنطقة بالمهاجرين غير الشرعيين، وتهريب المخدرات، والتهديدات الأمنية التي يعشقها المخزن”.

الصحراء الغربية: ضربة برلمانية لسانشيز بالتزامن مع زيارته للمغرب

على وقع زيارة رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، للمغرب، ندد البرلمان الإسباني بتخلي الحكومة عن موقفها “التاريخي” المحايد حول النزاع في الصحراء الغربية، بعدما قررت تأييد مقترح المغرب.

واعتبر القرار الذي تبناه مجلس النواب أن تخلي إسبانيا عن حيادها “التاريخي” إزاء النزاع يفيد “عمليا دعم الطريق التي يقترحها المغرب، بالتخلي عن أساس حل سياسي مقبول لطرفي” النزاع.

ويعد هذا القرار، وفق فرانس برس، ضربة لسانشيز، الذي يعاني عزلة تامة بالبرلمان حول هذا الملف. وقد تم تبنيه في اليوم نفسه الذي يجري فيه زيارة إلى الرباط، بدعوة من الملك محمد السادس لتثبيت المصالحة بين البلدين، بعد أزمة دبلوماسية لنحو عام.

صادق البرلمان الاسباني، الخميس، على لائحة تدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وتؤكد على قرارات الامم المتحدة بهذا الشأن، منددة بالتغير “احادي الجانب وغير القانوني” في موقف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بخصوص قضية الصحراء الغربية.

وصادق الكونغرس الاسباني على اقتراح تقدمت به ثلاث كتل برلمانية تنتقد فيه “المنعطف احادي الجانب وغير القانوني” الذي اتخذه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بشأن النزاع في الصحراء الغربية, والذي يستدعي “تصحيح” هذا الموقف، مع التأكيد على قرارات الامم المتحدة الداعية الى تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي.

نواب إسبان: قرار سانشيز “خيانة” للشعب الصحراوي

وخلال جلسة مكثفة من المناقشات، انتقدت جميع المجموعات السياسية بشكل “قوي” الموقف الذي دافع عنه بيدرو سانشيز, زعيم الحزب الاشتراكي، بدعم المخطط المغربي المزعوم “للحكم الذاتي” في الصحراء الغربية، واصفة إياه بأنه “خيانة” للشعب الصحراوي، وطالبته بنقل رسالة “واضحة” إلى ملك المغرب مفادها أن “الإطار الوحيد الذي يمكن لإسبانيا الدفاع عنه، هو الشرعية الدولية التي تدافع عن حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير”.

وينص الاقتراح -الذي تم تقديمه والتصويت عليه- بوضوح على أن “جزء من الحكومة الإسبانية (حزب العمال الاشتراكي) قد عدل موقفه من جانب واحد” فيما يتعلق بنزاع الصحراء الغربية، “بما يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي نفسه.

وكان كلا من حزب “بوديموس” (“نستطيع”) وحزب “اليسار الجمهوري لكتالونيا”، الى جانب تحالف “بيلدو” (تجمع بلاد الباسك)، تقدموا باقتراح أمام مجلس النواب ينتقدون من خلاله موقف سانشيز “احادي الجانب” ويدعون فيه الى تصحيح الموقف الاسباني الرسمي الجديد، مع التشديد على ضرورة التأكيد على قرارات الامم المتحدة الداعمة لتنظيم استفتاء تقرير مصير شعب الصحراء الغربية.

يذكر أن هذا التصويت يتزامن مع الزيارة التي يقوم بها سانشيز رفقة وزير خارجيته خوسيه مانويل ألباريس إلى المملكة المغربية اليوم الخميس، وهي الزيارة التي “لم تحظ بدعم أي حزب في الكونغرس، الذي يرى انها تكريس لخيانة مدريد للشعب الصحراوي”.

كما يدعم هذا التصويت رفض الحلول القسرية التي يحاول الإحتلال المغربي فرضها بدعم من بعض الجهات التي تحاول التحايل على نصوص القانون الدولي التي تكفل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و الإستقلال، حسب ما ذكرته مصادر صحراوية.

بعد معارضة قراره حول الصحراء الغربية.. سانتشيز يوضح موقفه

وفي 30 مارس 2022، قدم رئيس الحكومة الاسبانية ، بيدرو سانتشيز، توضيحات لمعارضي قراره حول الصحراء الغربية، مجددا دعمه لخطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب، ودعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها دي ميستورا.

ونفى رئيس الحكومة خلال مثوله أمام البرلمان في جلسة نقلتها قنوات التلفزيون المحلية مباشرة، أن تكون إسبانيا قد غيرت موقفها من النزاع في الصحراء الغربية.

وقال سانشيز، في رده أمام نواب البرلمان الاسباني “أنا أدافع عن المسار الذي سلكناه من قبل، مضيفا بالقول أن هدفه الرئيسي كان “الدفاع عن مصالح إسبانيا”.

ودافع سانشيز عن رسالته إلى العاهل المغربي، وأكد أن “أي قرار سيتم تبنيه في إطار الأمم المتحدة وباتفاق الطرفين المعنيين. كما ستضمن الحكومة استمرار الدعم الإنساني للمخيمات الصحراوية”.

كما استعرض عددا من العوامل التي قال أنها تعزز قوله هذا، حيث أشار إلى ترحيب الحكومة الإسبانية إبان رئاسة خوسي لويس رودريغيث ساباتيرو سنة 2008 بمقترح الحكم الذاتي، ثم شدد على قرارات مجلس الأمن الدولي حول نزاع الصحراء الغربية وتطرق إلى الفاعلين الدوليين مثل موقف الولايات المتحدة وفرنسا الذين يصفان المقترح “بالجاد”.

صحيفة إسبانية: سانشيز لم يبلغ الحكومة ولا الملك بمضمون رسالته إلى المغرب

ويوم 24 مارس 2022، قالت صحيفة إسبانية أن رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز لم يبلغ أي طرف بمحتوى رسالته إلى ملك المغرب، التي أعلن فيها عن تغيّر موقف بلاده إزاء قضية الصحراء الغربية.

وحسب ما ذكرته صحيفة “أوكي دياريو” المحلية، فإن أيّا من أعضاء الحكومة ولا حتى الملك. كان على اطلاع على مضمون الرسالة.

وقالت الصحيفة إن سانشيز كتب الرسالة التي أرسلها إلى المغرب بنفسه. وأنه أخفى مضمونها عن الجميع. قبل أن تعلن عنها الرباط.

وذكر المصدر نفسه أنّ النائبة الثانية للرئيس يولاندا دياز طالبت مرارا بالكشف عن المحتوى الكامل للرسالة التي اعترفت الرباط باستلامها يوم الجمعة الماضي. ونشرت جزءا منها فقط.