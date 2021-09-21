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الجزائر

بلاني لسفير المغرب بجنيف: حبل الكذب قصير

الشروق أونلاين
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بلاني لسفير المغرب بجنيف: حبل الكذب قصير
ح.م
عمار بلاني

قال عمار بلاني المبعوث الخاص للصحراء الغربية والمغرب العربي، إن تصريحات سفير المغرب بجنيف، حول مزاعم دعم حزب الله اللبناني لجبهة البوليساريو، هدفها التغطية على تصاعد موجة التنديد بانتهاكات حقوق الانسان ضد الصحراويين.

وجاء ذلك في رد من بلاني على مراسلة من سفير المملكة المغربية بجنيف إلى سفراء عدة دول، يزعم فيها وجود أدلة حول دعم حزب الله للجيش الصحراوي بمخيمات اللاجئين بتندوف.

وحسب بلاني، فهذا الدبلوماسي مثل سلفه يتقنان فن إعادة تدوير ورسكلة الكذب الذي يطلقه وزير خارجيتهم في كل مرة، لمواجهة تنامي الضغوط الدولية حول انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية.

وبعد أن أكد أن حبل الكذب قصير، أفاد بلاني أن الدليل على ذلك، هو ما قاله وزير الخارجية المغربي عام 2018 بشأن دعم حزب الله لجبهة البوليساريو، ليتبين فيما بعد أن القضية كلها هي البحث عن ذريعة واهية لتبرير قطع العلاقات مع إيران، من أجل التقرب من دول شرق أوسطية دون فائدة.

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