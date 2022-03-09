بلاني لسفير المغرب بجنيف: فقدت مصداقيتك بسبب هجومك الدائم على الجزائر

رد السفير عمار بلاني، المبعوث الخاص المكلف بملف الصحراء الغربية ودول المغرب العربي على التصريحات “المستفزة” التي أطلقها، ممثل المملكة المغربية بجنيف والذي حاول “شيطنة الجزائر” وتحميلها مسؤولية أسباب تدهور العلاقات الدبلوماسية بين البلدين من جهة، والقيام بتمجيد الاستعمار في مداخلة له أمام مجلس حقوق الانسان بجنيف، من جهة أخرى.

وقال السفير بلاني في تصريح لموقع الشروق أون لاين، إن ممثل المخزن في جنيف يقوم ككل مرة برسكلة تهم باطلة ومخجلة إلى درجة أفقدته المصداقية لدى البعثات الدبلوماسية المعتمدة بجنيف.

وأضاف: “من خلال تمجيده للاستعمار بشكل مخجل ورسكلة نفس المزاعم الخاطئة حول تورط الجزائر وممثليها، فقد هذا السفير كل مصداقيته مع زملائه في جنيف”.

وحسب بلاني فهذه الحملة المسعورة من السفير المغربي، تؤدي حتما إلى نتائج عكسية،وهي غير مثيرة للاهتمام لأنها تخدم غرضًا واحدًا فقط هو التملك للقصر من أجل البقاء منصب سفير.

وبخصوص ملف حقوق الانسان في الصحراء الغربية ومناقشته في مجلس حقوق الانسان، قال بلاني أن هناك خرقا واضخا وممنهجا من قبل قوات الاحتلال المغربي لحقوق الانسان في الصحراء الغربية.

وحسبه: “البكاء المعتاد لممثل المغرب بحنيف والذي يثير شفقة أعضاء مجلس حقوق الإنسان، لن يخفي الانتهاكات الخطيرة والمنهجية والمخططة والمتعمدة للقانون الإنساني الدولي من قبل قوة الاحتلال المغربية في الصحراء الغربية”.