 بلاني لـ”الشروق”: النظام المغربي مرعوب من قرار أوروبي سيصدر يوم 29 سبتمبر

كشف المبعوث الخاص لدول المغرب العربي والصحراء الغربية عمار بلاني، أن النظام المغربي مرعوب من قرار أوروبي سيصدر يوم 29 سبتمبر الجاري حول اتفاقيتين أبرمهما الإتحاد مع المغرب دون موافقة البوليساريو.

وقال بلاني في تصريح للشروق نيوز، أن المسؤولين المغاربة يعرفون أن المحكمة الأوروبية ستلغي الاتفاقيتين وقد فقدوا أعصابهم بسب ذلك، والدليل المقالات الصحفية التي تنشر حول هذا الموضوع بطلب منهم.

وأضاف عمار بلاني أن جبهة البوليساريو وهي الممثل الشرعي لم تعط موافقتها على إبرام هذه الاتفاقيات، مؤكدا أن المغرب يجني 500 مليون يورو سنويا من الاتفاقيتين غير الشرعيتين.

وأشار المتحدث إلى أن هذا الإلغاء هذا القرار سوف يتسبب في إحداث أزمة دبلوماسية خطيرة في العلاقات بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي وهذه الفرضية تشل المسؤولين المغاربة.