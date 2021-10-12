بلاني لهلال: خيار المائدة المستديرة في نزاع الصحراء الغربية عفا عليه الزمن

قال المبعوث الخاص المكلف بقضية الصحراء الغربية والمغرب العربي قال عمار بلاني، إن خيار الموائد المستديرة الذي يدعو إليه النظام المغربي لبحث القضية الصحراوية بمشاركة الجزائر “قد عفا عليه الزمن”.

وجاء ذلك في تصريح من بلاني لوكالة الأنباء الجزائرية ردا على دعوة سفير المغرب عمر هلال خلال مؤتمر عدم الانحياز إلى مشاركة الجزائر فيما أسماها مائدة مستديرة حول الصحراء الغربية.

وحسب بلاني: لم يعد ما يسمى بالانخراط في “الموائد المستديرة” مطروحًا على جدول الأعمال.

وأضح: هذا الخيار عفى عليه الزمن الآن بالنظر إلى الاستخدام المخزي للجانب المغربي لمشاركة الجزائر في موائد مستديرة سابقة لتقديم بلدنا بشكل خاطئ على أنه طرف في نزاع “إقليمي” بينما تحدد جميع قرارات مجلس الأمن ، بالاسم وصراحة طرفي النزاع.