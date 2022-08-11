بلاني: محاولات المخزن لربط البوليساريو مع جماعات أخرى “خيالات وأكاذيب”

استهجن السفير عمار بلاني المبعوث الخاص المكلّف بملف الصحراء الغربية و دول المغرب العربي، محاولات المخزن لربط البوليساريو مع جماعة حزب الله اللبنانية التي تدعمها إيران، وقال إن ذلك محض خيالات وادعاءات كاذبة.

وأكد بلاني في تصريح لـ”الشروق أونلاين”، أن النظام المغربي يوجّه سهامه نحو الجزائر “كل ما ضاقت به السبل على المستوى الدولي”.

وأضاف مفصّلا:”في محاولة لشيطنة الجزائر على المستوى الدولي، يبذل المخزن المغربي قصارى جهده للتسويق لفكرة التحالف الجزائري-الإيراني، و فبركة علاقة وهمية بين حزب الله و جبهة البوليساريو”.

وتابع يقول:”كل ما يقال ما هو في الحقيقة إلا مجموعة من استقراءات خيالية، مبنية على ادعاء كاذب، حاول المغرب عبثا بيعه خلال مؤتمر التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في مراكش شهر ماي الماضي”.

وأكد بلاني أن “المناورة المغربية الجديدة التي تبنتها بعض وسائل الاعلام الممولة من المخزن، هي محض حملة تشنّها أبواق مضللة و دعائية لا تستحق الاهتمام”.

خارطة المغرب المزعومة بملتقى بيروت.. بلاني يكشف عن 5 حقائق

21 مارس 2022، عادت وسائل إعلام محسوبة على نظام المخزن المغربي لنشر معلومات مضللة كعادتها، واختارت هذه المرة المنتدى العربي للتنمية المستدامة الذي عقد مؤخرا في بيروت، للحديث عن خريطة وهمية للمملكة تضم الأراضي الصحراوية المحتلة وأن وفدا جزائريا احتج عليها.

وحسب هذه الوسائط فإن “لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (CESAO) وجهت ضربة قوية للجزائر باعتمادها الخارطة الكاملة للمغرب خلال أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة الذي عقد مؤخرا في بيروت ”.

وردا على ما تم نشره يقول السفير عمار بلاني المبعوث الخاص المكلف بملف الصحراء الغربية و دول المغرب العربي لـ “الشروق” إن “عملاء حكومة المخزن، الذين اعتادوا الاستماع إلى الآخرين من خلال “آذان” بيغاسوس، اخترعو تخمينة وهمية وسرد تفاصيل محادثة بين وفد جزائري وممثلي اللجنة المذكورة أعلاه وهم لم يحضروا اصلا”.

وحسبه “بالنسبة لنا، مجاراة هؤلاء “البينوكيو” (الشخصيات الوهمية) والرد على هرائهم غير مطروح أصلا، لكن سنقتصر على الحقائق التالية التي لا تتطلب التنصت أو النظر من خلال ثقب المفتاح:

أولا: المنظمة التي يذكرونها هي جزء من منظومة الأمم المتحدة، والاجتماع الذي عقد تحت رعايتها يتم وفقا لقواعد وإجراءات ومعايير الأمم المتحدة، وبالتالي، أي وثائق أو خرائط لا تتوافق مع الشرعية الدولية، بحكم الواقع، تعتبر أليا ملغاة وباطلة.

ثانيا: الندوة المذكورة أعلاه، لم تقم في حال من الأحوال باعتماد أو تأييد أي خريطة زائفة للمغرب، بحدود تقع في أوهام المخزن.

ثالثا: مهما كانت إيماءات المغرب وألعابه البهلوانية، فإن مسألة الصحراء الغربية هي مسألة تصفية استعمار تعترف بها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وهذا الاقليم مصنف على أنها منطقة غير مستقلة، ولن تتمكن حكومة المخزن من تغيير الواقع من خلال العبث أو تمارين التلوين على الخرائط المدرسية.

رابعا: الأمر المثير للشفقة، وبشكل خاص في هذه القضية، والذي يدل على تناقض الموقف المغربي، هو أن نقرأ أن الخريطة “المعتمدة”، على حد تعبير وسائل الإعلام المخزنية، هي “الخريطة الكاملة للمغرب” أو خريطة “دمج الصحراء “، وهذا ما يعني، بالعكس، أن الخرائط التي يعترف بها القانون الدولي مختلفة تمامًا وأن المغرب يسعى إلى”دمج” شيء ما أو “استكمال مساحته باراضي ليست ملكا له”.

خامسا: ليس هناك طريقة مثلى لتوضيح هذا الشك بالنسبة لنظام المخزن، حتى في وسط وكلائه المكلفين ببيع الأوهام، لأنه ببساطة عندما ندافع عن حق مشروع، لست بحاجة لاختراع مثل هذه الحكايات المتعبة.

الخريطة الرسمية للأمم المتحدة الخاصة بالصحراء الغربية (رابط الوثيقة من موقع المنظمة)

خارطة الجامعة العربية.. عمرو موسى ينهي خدعة المخزن الجديدة

ويوم 27 ديسمبر 2021، أكد الأمين العام السابق للجامعة العربية، عمرو موسى، إن خريطة الجامعة العربية والتي يزعم نظام المخزن أنها تضم إقليم الصحراء الغربية قديمة، ولم تتغير وهي بدون حدود بين الدول الأعضاء وموجودة ببهو المنظمة منذ سنوات.

وقال عمرو موسى في تصريحات إعلامية، إن هناك خريطة واحدة معتمدة لدى الجامعة العربية، بخصوص الوطن العربي بدون خطوط أو حدود، ولم تطرأ عليها أي تعديلات أو تغييرات.

وحسب موسى فمواقف الجامعة العربية ثابتة إزاء هذا الموضوع ولن تتغير.

وتداولت وسائل إعلام مغربية محسوبة على نظام المخزن لأيام معلومات “زائفة”، مفادها تعليمة للجامعة باعتماد خريطة جديدة، تؤكد تبعية الصحراء الغربية المحتلة للرباط، رغم أن منظمة الأامم المتحدة تعتبرها إقليما خاضعا لتصفية الاستعمار.

بلاني: هذه قصة خريطة المخزن الجديدة

من جانبه، أكد المبعوث الخاص المكلف بقضية الصحراء الغربية وبلدان المغرب العربي عمار بلاني، أن الخريطة الجديدة التي يزعم نظام المخزن أنها تضم إقليم الصحراء الغربية المحتل للمغرب، والتي تكون قد أقرتها أمانة الجامعة العربية عبارة عن “تضليل سافر” و”خدعة اخرى” من المغرب.

وصرح بلاني لوكالة الأنباء الجزائرية، أن “مصادر رسمية مغربية تواصل باستمرار مشروعها التضليلي السافر ودعايتها الكاذبة بخصوص عقد القمة العربية المقبلة المزمع تنظيمها في شهر مارس المقبل بالجزائر، حيث جندت من خلال بوقها الرسمي (وكالة المغرب العربي للأنباء) أذنابها (منهم بعض المرتزقة الجزائريين المعروفين) بخصوص خريطة جديدة مزعومة تضم الاقليم المحتل من الصحراء الغربية والتي تكون أمانة الجامعة العربية قد أقرتها مؤخرا”.

وأضاف أن وسائل الاعلام المغربية “المضللة” من قبل الجهات الرسمية في بلادها “وقعت في فخ كذبة مكشوفة يسهل دحضها لتعرية هذه الخدعة الجديدة”.

وأوضح بلاني في هذا السياق أن هذه الخريطة الموحدة التي لا تشير لحدود الدول الأعضاء “ليست بالأمر الجديد ولطالما ظهرت في الموقع الرسمي للجامعة العربية”، مضيفا أن الخريطة نفسها دون تحديد لحدود الدول الأعضاء “قد صودق عليها في وقتها من طرف اتحاد المغرب العربي”.

وذكر الدبلوماسي أنه بعد الاحتجاج “شديد اللهجة” للممثلية الجزائرية بعد النشر “غير المقبول” لمنظمة المرأة العربية بالقاهرة لخريطة تضم الصحراء الغربية”وجهت أمانة الجامعة العربية مذكرة تأمر فيها كافة الهيئات تحت الوصاية باعتماد الخريطة الرسمية الوحيدة المعترف بها من طرف جامعة الدول العربية والتي هي محل توافق أي تلك التي لا تشير لحدود الدول الأعضاء”.

وقال بلاني إن “الأمر يتعلق بمناورة تضليلية تهدف إلى إخراج الدوافع الحقيقية عن سياقها والتي حملت أمانة الجامعة العربية على إعداد هذه المذكرة التصويبية من أجل جعلها حدث وهمي لا وجود له إلا في العقول المخادعة لهؤلاء الذين يبدعون في فنون التلاعب والخداع”.