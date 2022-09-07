بلاني: وكالة المخزن حرفت توصيات الجامعة العربية لصناعة انتصارات وهمية

اتهم السفير عمار بلاني، المبعوث الخاص للصحراء الغربية ودول المغرب العربي، وكالة الأنباء المغربية الرسمية، بتحريف مضمون توصيات اجتماع مجلس الجامعة العربية، في محاولة لصناعة انتصارات وهمية لنظامها.

وقال بلاني لموقع “الشروق أون لاين”: وفاءً لممارستها في صناعة انتصارات دبلوماسية وهمية، هللت وكالة الأنباء المغربية (وملحقاتها الإعلامية) لما يسمى بالتقدم والنقاط المسجلة ضد الجزائر ، خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في القاهرة.

وأضاف: لكن عند قراءة الوثائق الرسمية التي اعتمدها الاجتماع، سرعان ما يدرك المرء أن صخب الناطق الإعلامي الرسمي باسم نظام المخزن المغربي لا أساس له على الإطلاق.

وأضاف: والواقع أن القرار الخاص بمتابعة “التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية” لم يرد فيه ذكر جبهة البوليساريو وكان الوفد الجزائري قد سجل في الوثيقة الرسمية أنه “في مواجهة أخطار المنظمات الإرهابية والانفصالية وتصنيفها ، تدعو الجزائر دائمًا إلى احترام الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة مع احترام سيادة الدول واستقلالها”.

وتابع: كما دعت إلى تنسيق الجهود الدولية لمكافحة هذه الظاهرة في إطار استراتيجية الأمم المتحدة واحترام قواعد الشرعية الدولية وحق الشعوب في تقرير المصير وفق القائمة الأخيرة التي وضعتها الأمم المتحدة لـ 17 إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي (بينها الصحراء الغربية) والتي تخضع حاليا لمسار تصفية الاستعمار.

وحسب بلاني: وعلى هذا الأساس فإن محتوى ديباجة القرار الذي يشير إلى اجتماع لجنة المتابعة لا يعكس هذه المبادئ الأساسية للأمم المتحدة والوفد الجزائري شدد على أن ما يوصف بالعناصر الإرهابية الانفصالية يشمل فقط تلك التي صنفتها الأمم المتحدة على هذا النحو وأن الحدود المعنية هي تلك المعترف بها دوليًا.

وكشف: إضافة إلى ذلك، رفض مجلس الوزراء المشروع الذي بادر به المغرب لإعداد تقرير إضافي عن البعدين القانوني والإنساني بالإضافة إلى “الخطة العالمية للحد من تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة والإرهابيين” وأوكل إلى الأمانة العامة للجامعة، القيام بمشاورات مع جميع الدول الأعضاء حول المشروع.

وشدد: في الختام ، من المؤسف أن نذكر ملاحظة مريرة لاستغلال جامعة الدول العربية كأداة ، من قبل مجموعة صغيرة في خدمة مصالح ضيقة، في سياق تلاعبات عقيمة تنأى بالجامعة عن رسالتها الأساسية وتحد من مساهماتها في تعزيز القضية المشروعة للشعب الفلسطيني وكذا الصمود اللازم لمواجهة تحديات العالم المعاصر.. ولهذا فمسار الإنقاذ أصبح ضروريا. سواء في الجزائر العاصمة أو في أي مكان آخر.

بلاني: “بوريطة محبط وأصيب بخيبة أمل”

ويوم الثلاثاء، قال السفير عمار بلاني، المبعوث الخاص للصحراء الغربية ودول المغرب العربي، في رد له على ما جاء في كلمة ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية المغربية أمام الدورة العادية لمجلس الدول العربية على المستوى الوزراي بالقاهرة، أن تصريحات الأخير ما هي إلى رسكلة لنفس الخطاب المعتاد الذي يخفي “الإحباط والخيبة” التي أصيب بها ممثل الدبلوماسية المغربية بعد إجهاض كل مناوراته الرامية إلى تأجيل القمة العربية.

وفي تصريح لموقع الشروق أونلاين، قال بلاني أن “الوزير المغربي يعبر عن إحباطه وخيبة أمله من الاستعدادات التي تسير على ما يرام لإنعقاد القمة العربية بالجزائر يومي 1 و2 نوفمبز، كما تم التخطيط لها”.

وبخصوص الإتهام غبر المباشر الذي أطلقه ناصر بوريطة للجزائر بخصوص “المناورات التي تهدف إلى زرع الانقسام والميولات الانفصالية “، وصفها السفير بلاني، “بالاحتجاج السخيف” الذي يجسد “منطق المزايدة المفرطة والمناورات السياسية التي اعتاد عليها المخزن”.

كما وصف بلاني ما جاء على لسان بوريطة بالخطاب “المؤسف” والذي يندرج ضمن تقنيات جبانة وأليمة صادرة عن “شخص ترتبط سمعة بلده بممارسة مقززة والضرب تحت الحزام بالإضافة إلى الحسابات الضيقة، خلال جميع القمم التي عقدت في المغرب، خاصة القمة الشهيرة بالخيانة التي انعقدت بالدار البيضاء في سبتمبر 1965 “، يقول الدبلوماسي الجزائري.