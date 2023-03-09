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الجزائر

بلاني يبحث مع السفير الصحراوي آخر تطورات القضية  

الشروق أونلاين
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بلاني يبحث مع السفير الصحراوي آخر تطورات القضية  
ح.م
عمار بلاني رفقة سفير الجمهورية العربية الصحراوية بالجزائر

استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عمار بلاني سفير الجمهورية العربية الصحراوية بالجزائر، عبد القادر الطالب عمر.

 وأوضح بيان للخارجية أن اللقاء شكل فرصة للجانبين للوقوف على آخر تطورات القضية الصحراوية والجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا لإحياء المسار السياسي المتوقف بسبب إمعان المملكة المغربية في رفضها لحق الشعب الصحراوي الثابت في تقرير مصيره ومناوراتها المفضوحة لعرقلة مسار تصفية الاستعمار في إقليم الصحراء الغربية تطبيقا لقواعد الشرعية الدولية.

وأضاف البيان أن الطرفين تباحثا عدة مشاريع للتعاون الثنائي في مجالات تكوين الشرطة والحماية المدنية وفي قطاعي التربية والثقافة، فضلا عن تنسيق مواقف البلدين داخل هيئات وأطر الاتحاد الافريقي.

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