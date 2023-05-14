بلاني يتحادث مع السفيرة الأمريكية حول القضية الصحراوية

استقبل الأمين العام لوزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عمار بلاني يوم الأحد، سفيرة الولايات المتحدة بالجزائر إليزابيث مور أوبين.

وحسب بيان للوزارة، فقد شكل هذا الاجتماع “فرصة جديدة لإلقاء نظرة عامة على العلاقات الجزائرية الأمريكية، ولبحث سبل ووسائل تعزيزها”.

واستعرض بلاني مع السفيرة الأمريكية في لقائهما “المواعيد المهمة على أجندة العلاقات المشتركة بين البلدين للفترة المقبلة”.

كما ناقش الجانبان “مطوّلا، عدّة قضايا إقليمية ودولية، على غرار ما يتعلق بالاستقرار والأمن في المنطقة، وآخر المستجدات في القضية الصحراوية”.