-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

بلاني يتحادث مع السفيرة الأمريكية حول القضية الصحراوية

الشروق أونلاين
  • 254
  • 0
بلاني يتحادث مع السفيرة الأمريكية حول القضية الصحراوية
ح.م
بلاني مع السفيرة الأمريكية

استقبل الأمين العام لوزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عمار بلاني يوم الأحد، سفيرة الولايات المتحدة بالجزائر  إليزابيث مور أوبين.

وحسب بيان للوزارة، فقد شكل هذا الاجتماع “فرصة جديدة لإلقاء نظرة عامة على العلاقات الجزائرية الأمريكية، ولبحث سبل ووسائل تعزيزها”.

واستعرض بلاني مع السفيرة الأمريكية في لقائهما “المواعيد المهمة على أجندة العلاقات المشتركة بين البلدين للفترة المقبلة”.

كما ناقش الجانبان “مطوّلا، عدّة قضايا إقليمية ودولية، على غرار ما يتعلق بالاستقرار والأمن في المنطقة، وآخر المستجدات في القضية الصحراوية”.

مقالات ذات صلة
مكتبة العالم الثالث: تاريخ ونضال من أجل أن يحيا الكتاب

مكتبة العالم الثالث: تاريخ ونضال من أجل أن يحيا الكتاب

400 طلب لإنشاء تعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات

400 طلب لإنشاء تعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات

مدونة أخلاقيات لموظفي وزارة المالية وأعوانها

مدونة أخلاقيات لموظفي وزارة المالية وأعوانها

تشييع مهيب لشهيد الواجب الوطني النقيب تناح بتيارت

تشييع مهيب لشهيد الواجب الوطني النقيب تناح بتيارت

وفاة رئيس المجلس الدستوري الأسبق الطيب بلعيز

وفاة رئيس المجلس الدستوري الأسبق الطيب بلعيز

وفد من المعهد النيجيري للدراسات السياسية والاستراتيجية في زيارة إلى الجزائر

وفد من المعهد النيجيري للدراسات السياسية والاستراتيجية في زيارة إلى الجزائر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد