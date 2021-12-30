بلاني يجري مباحثات مع وفد برلماني موريتاني

أجرى عمّار بلاني، المبعوث الخاص بوزارة الشؤون الخارجية المكلّف بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي، الخميس، مباحثات مع وفد برلماني موريتاني برئاسة المختار ولد أخليفة.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية الخميس، أن الجانبين أعربا عن ارتياحهما الكبير لنجاح زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الموريتاني, محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الجزائر، خلال الفترة من 27 إلى 29 ديسمبر 2021، والتي توجت بالتوقيع على اتفاقيات ومذكرات تعاون في قطاعات عديدة ومجالات هامة.

وأشاد عمّار بلاني والمختار ولد أخليفة بتوقيع البلدين على مذكرة التعاون المتعلقة بإنجاز الطريق البرّي الرابط بين مدينتي تندوف والزويرات، و هو المشروع الاستراتيجي الهام الذي من شأنه أن يعزّز مستقبلا الديناميكية الكبيرة التي شهدتها العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين في الآونة الأخيرة بعد فتح المعبر الحدودي بينهما.

كما أنه يتيح للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين فرصة ثمينة “للانفتاح اقتصاديا على الأسواق الإفريقية” من خلال المرور على موريتانيا الشقيقة.

وتابع البيان قائلا أن اللقاء شكّل فرصة للجانبين للتطرّق إلى العديد من القضايا والمسائل الجهوية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما أبانت النقاشات الثرّية والمثمرة التي أجراها الطرفان عن تطابق تام في وجهات نظر البلدين و في مواقفهما إزاء مجمل التحدّيات في المنطقة والعالم.