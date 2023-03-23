بلاني يستقبل السفيرة الأمريكية للحديث عن تطوّرات القضية الصحراوية

استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عمار بلاني يوم الخميس، السفيرة الأمريكية بالجزائر إليزابيث مور أوبين.

وحسب ما جاء في بيان للوزارة، فقد شكّل اللقاء “فرصة سانحة للطرفين، للحديث عن العلاقات الثنائية، والسبل الكفيلة بتطويرها في شتى المجالات”.

كما تبادل الجانبان “وجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. لاسيما آخر تطورات القضية الصحراوية على الأصعدة الدبلوماسية والقضائية”.

وتحدث بلاني مع السفيرة الأمريكية في هذا السياق، حول “الجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام ستافان دي ميستورا. لإحياء مسار المفاوضات السياسية بين طرفي النزاع في الصحراء الغربية، بنية حسنة ودون شروط مسبقة”.

المباحثات بين الطرفين تطرقت أيضا إلى “المساعي الحثيثة التي تبذلها الجزائر، من أجل ضمان استقرار وأمن المنطقة”.