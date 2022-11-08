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بلاني يستقبل سفيرة هولندا بالجزائر وهذه أهم الملفات المطروحة

الشروق أونلاين
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بلاني يستقبل سفيرة هولندا بالجزائر وهذه أهم الملفات المطروحة

استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، عمار بلاني، الثلاثاء، سفيرة مملكة هولندا بالجزائر يانا فان دار فالدي.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية “شكّل اللقاء فرصة لاستعراض علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع الجزائر ومملكة هولندا، وآفاق تطويرهما في شتى المجالات، لاسيما في قطاعات الفلاحة والطاقات المتجددة والتعليم العالي والبحث العلمي في إطار شراكات رابح- راح تخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين”.

في نفس السياق، عبر الطرفان عن الرغبة المشتركة التي تحذو قيادة البلدين في تعميق الحوار السياسي الثنائي وتطوير الشراكة الاقتصادية بين الجزائر ومملكة هولندا، لاسيّما في ضوء مخرجات اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بالوزير الأول الهولندي، مارك روتي، على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف حول المناخ ” كوب 27″ والمكالمة الهاتفية التي أجراها القائدان يوم 17 أكتوبر 2022 بمناسبة الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر ومملكة هولندا.

وفي معرض تطرقهما للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، أكد الجانبان على أهمية تطوير التعاون والتنسيق بين البلدين في  مجال تعزيز الأمن والتنمية في القارة الإفريقية ومنطقة الساحل على وجه الخصوص.

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