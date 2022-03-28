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بلاني يستقبل وفدا عن مجموعة الصحراء الغربية بالبرلمان الأوروبي

الشروق أونلاين
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بلاني يستقبل وفدا عن مجموعة الصحراء الغربية بالبرلمان الأوروبي

استقبل المبعوث الخاص بوزارة الشؤون الخارجية المكلّف بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي، السفير عمّار بلاني، الاثنين، وفدا عن المجموعة البرلمانية للصحراء الغربية بالبرلمان الأوروبي.

وجاء في بيان للخارجية “ممثلا للسيّد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، استقبل المبعوث الخاص بوزارة الشؤون الخارجية المكلّف بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي، السفير عمّار بلاني، اليوم الاثنين 28 مارس 2022، بمقر وزارة الشؤون الخارجية، وفدا عن المجموعة البرلمانية للصحراء الغربية بالبرلمان الأوروبي، برئاسة النائب عن الحزب الاشتراكي النمساوي والوزير الأسبق السيّد أندرياس شايدر”.

وتابع البيان “ولقد أجرى الطرفان، بهذه المناسبة، نقاشات ثرية و مثمرة حول آخر المستجدات المتعلقة بقضية الصحراء الغربية”.

كما تبادل الجانبان خلال هذا اللقاء الآراء والتحاليل حول التطورات التي تشهدها المنطقة في الآونة الأخيرة.

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