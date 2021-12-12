بلايلي آخر “مظلوم” كرويا

حاز اللاعب الدولي الجزائري فريد بولحية متوسط ميدان هجوم فريق ماتز الفرنسي امتيازا، لم يحصل لِنجوم اللعبة في أوروبا شرف نيله.

وسجّل فريد بولحية 4 أهداف على طريقة “مارادونا” و”بلاتيني” و”باجيو” و”دل بييرو” و”جونينيو” و”بيرلو”…لِمصلحة فريقه ماتز، منذ انطلاق بطولة فرنسا للموسم الماضي. وهو ما لم يفعله غيره من نجوم كرة القدم في أوروبا (البطولات الخمس الكبيرة في القارّة العجوز)، كما ذكرته رابطة الكرة الفرنسية المحترفة في صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مساء الأحد.

وكان آخر هدف أمضاه بولحية بِتسديدة لِمخالفة بِطريقة خرافية، ضد الزائر نادي لوريون بعد ظهيرة الأحد.

ويرتبط فريد بولحية (28 سنة) مع نادي ماتز الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في الصيف المقبل.

ولا يملك فريد بولحية مدير أعمال (مناجير) “يُفتّت الصّخر” و”يُذيب الحديد”، لِأن مستواه الفني أكبر بِكثير من نادي ماتز الفرنسي. على غرار مواطنه يوسف بلايلي صانع ألعاب نادي قطر الرياضي.