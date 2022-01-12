بلايلي: أعتذر إلى الأنصار.. التعثر درس لنا وسنستدرك أمام غينيا

قدّم نجم المنتخب الوطني يوسف بلايلي اعتذاره للجماهير الجزائرية التي علقت عليهم آمالا كبيرة في مواجهة سيراليون، مشيرا إلى أنه رفقة زملائه سيعملون المستحيل للتدارك والعودة بقوة في باقي مواجهات كأس إفريقيا بداية من مواجهة غينيا الأحد القادم.

وصرح بلايلي بعد اللقاء: “لقد ضيعنا الكثير من الفرص ولا نلوم إلا أنفسنا، ولو تمكنا من تسجيل هدف واحد لأخذت المباراة منحى آخرا، وأظن أننا كنا نستحق الحصول على ضربة جزاء”، وتابع: “اللعب تحت حرارة شديدة على الثانية زوالا، أثر علينا كثيرا، كما أن أرضية الميدان أعاقتنا كثيرا. أعتذر لأنصارنا وأعدهم بأننا سنقدم كل ما لدينا لتدارك الأمور”.

وأوضح بلايلي في ختام تصريحاته أن مواجهة سيراليون لا بد من أن تكون درسا بالنسبة لهم من أجل الوقوف على الأخطاء المرتكبة وتصحيحها، قبل الخوض في الأصعب، قائلا: “هذه النتيجة ستكون بمثابة درس لنا، لأن الأصعب في انتظارنا”.

ن. ب