بلايلي: أعمل دائما على إمتاع الجماهير.. وإن شاء الله المونديال

ثمّن مهاجم المنتخب الوطني يوسف بلايلي الفوز المحقق في نيامي أمام النيجر برباعية نظيفة، وأكد أن الهدف يبقى مواصلة العمل للتأهل إلى مونديال قطر.

وتحدث بلايلي في تصريح له عقب عودة “الخضر”، عن الأداء الراقي الذي يقدمه مع المنتخب، حيث قال: ” أعمل دائما على إمتاع الجماهير، الحمد لله ربي وفقني وإن شاء الله التأهل إلى المونديال”.

وأضاف ابن الباهية في حديثه عن مباراة النيجر: ” المباراة كانت صعبة، خاصة وأن درجة الحرارة كانت مرتفعة، لكن رغم ذلك تمكنا من الدخول في المباراة بقوة في الشوط الأول، وأنهينا المواجهة بنتيجة عريضة، وفرحنا الشعب الجزائري”.

ونال بلايلي إشادة كبيرة بفضل الأداء الثابت الذي يقدمه مع المنتخب، وتألقه في نيامي أمام النيجر، حيث ساهم بنسبة كبيرة في الأهداف المسجلة في المباراة.

ولم يتوان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الثناء على يوسف بلايلي، حيث وصف بالمبدع والممتع، ومفتاح الهجوم، وأكد الكثير في تعليقاتهم أن اللاعب يتمتع بإمكانيات كبيرة جدا تؤهله للعب في أكبر الأندية.