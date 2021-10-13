-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
نشرية جديدة حول الطقس تحذر من أمطار رعدية غزيرة عبر 11 ولاية
رياضة

بلايلي: أعمل دائما على إمتاع الجماهير.. وإن شاء الله المونديال

سليم.ع
  • 109
  • 0
بلايلي: أعمل دائما على إمتاع الجماهير.. وإن شاء الله المونديال

ثمّن مهاجم المنتخب الوطني يوسف بلايلي الفوز المحقق في نيامي أمام النيجر برباعية نظيفة، وأكد أن الهدف يبقى مواصلة العمل للتأهل إلى مونديال قطر.

وتحدث بلايلي في تصريح له عقب عودة “الخضر”، عن الأداء الراقي الذي يقدمه مع المنتخب، حيث قال: ” أعمل دائما على إمتاع الجماهير، الحمد لله ربي وفقني وإن شاء الله التأهل إلى المونديال”.

وأضاف ابن الباهية في حديثه عن مباراة النيجر: ” المباراة كانت صعبة، خاصة وأن درجة الحرارة كانت مرتفعة، لكن رغم ذلك تمكنا من الدخول في المباراة بقوة في الشوط الأول، وأنهينا المواجهة بنتيجة عريضة، وفرحنا الشعب الجزائري”.

ونال بلايلي إشادة كبيرة بفضل الأداء الثابت الذي يقدمه مع المنتخب، وتألقه في نيامي أمام النيجر، حيث ساهم بنسبة كبيرة في الأهداف المسجلة في المباراة.

ولم يتوان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الثناء على يوسف بلايلي، حيث وصف بالمبدع والممتع، ومفتاح الهجوم، وأكد الكثير في تعليقاتهم أن اللاعب يتمتع بإمكانيات كبيرة جدا تؤهله للعب في أكبر الأندية.

مقالات ذات صلة
الجزائريون يُفسدون “عرس” ديلور!

الجزائريون يُفسدون “عرس” ديلور!

منتخب فرنسا يُتوّج بِكأس دوري الأمم الأوروبية

منتخب فرنسا يُتوّج بِكأس دوري الأمم الأوروبية

“الخضر” من تنوع خيارات الاستقبال إلى افتقاد ملعب يليق بهم

“الخضر” من تنوع خيارات الاستقبال إلى افتقاد ملعب يليق بهم

“كوموندوس” بلماضي يُفكّك ألغام منطقة السّاحل الإفريقي

“كوموندوس” بلماضي يُفكّك ألغام منطقة السّاحل الإفريقي

الحرارة تُشير إلى 38 درجة لمّا تنطلق مباراة النيجر والجزائر!

الحرارة تُشير إلى 38 درجة لمّا تنطلق مباراة النيجر والجزائر!

مباراة نيامي الأصعب في التصفيات.. وعلى اللاعبين الانتفاضة

مباراة نيامي الأصعب في التصفيات.. وعلى اللاعبين الانتفاضة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد