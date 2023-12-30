بلايلي أفضل لاعب في البطولة

يتصدّر صانع ألعاب مولودية الجزائر يوسف بلايلي لائحة هدّافي بطولة القسم الوطني الأوّل، بِرصيد 10 أهداف.

وإلى غاية مساء الجمعة، لُعبت 11 جولة. مع بقاء بعض المقابلات المتأخّرة عالقة.

ومن إجمالي حصيلة يوسف بلايلي، أمضى لاعب “العميد” 3 أهداف من ركلة جزاء.

ويرتبط ابن وهران 31 سنة مع نادي مولودية الجزائر بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2025.

وسمح هذا التألّق لِيوسف بلايلي، بِالعودة إلى صفوف المنتخب الوطني، وحجز مقعد في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 بِكوت ديفوار.

ويشغل المركز الثاني في لائحة الهدّافين كلّ من: مهاجم مولودية الجزائر زكريا نعيجي، ولاعب الخطّ الأمامي لِشباب قسنطينة إبراهيم ديب، بِرصيد 6 أهداف لِكلّ واحد منهما.

وهزّ ديب الشباك 4 مرّات من ركلة جزاء، بينما لم يُسجّل نعيجي أيّ هدف بِهذه الواسطة.

وتنقضي مدّة عقد إبراهيم ديب مع “السنافر” في الصّيف المقبل، نظير الفصل ذاته من عام 2026 لِزكريا نعيجي لاعب المولودية العاصمية.

ويتميّز ديب عن زميلَيه بلايلي ونعيجي، كون فريقه شباب قسنطينة خاض 10 مقابلات فقط، نظير 11 مواجهة لِمولودية الجزائر. وبِعبارة أخرى، يُمكن لِابن الخروب رفع غلّته من الأهداف.

وتُجرى أوّل مقابلات البطولة للعام الجديد 2024 الثلاثاء المقبل، وذلك بِتنظيم مواجهتَين متأخّرتَين عن الجولة الـ 7، بين وفاق سطيف وضيفه شباب بلوزداد، وبين اتحاد العاصمة والزّائر فريق مولودية وهران.

وبعد ثلاثة أيّام من ذلك، تُقام فعّاليات الجولة الـ 12 من عمر البطولة الوطنية.

للإشارة، فإن البطولة الوطنية للموسم الماضي انتهت بِتصدّر لاعبَين للائحة التهديف، وهما: محمد سويبح من جمعية الشلف، ومحمد زين من أمل الأربعاء، بِرصيد 13 هدفا لِكلّ واحد منهما.