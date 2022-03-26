بلايلي أفضل لاعب في المنتخب الوطني أمام الكاميرون

موقع "سوفا سكور" منحه أعلى تنقيط

وضعت لغة الأرقام، المهاجم يوسف بلايلي، كأفضل لاعب في صفوف المنتخب الوطني، خلال المواجهة الحاسمة أمام الكاميرون التي جرت بملعب جابوما بدوالا، لحساب الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم 2022 بقطر.

ومنح موقع “سوفا سكور” المتخصص في الأرقام والإحصائيات النجم يوسف بلايلي أعلى تنقيط في مباراة يوم الثلاثاء التي فاز بها المنتخب الوطني أمام نظره الكاميروني بنتيجة هدف مقابل لاشيء. وتمركز بلايلي في المركز الأول بحصوله على علامة 7.9 درجات من 10، متبوعا بالحارس مبولحي في المركز الثاني بحصوله على علامة 7.8 من عشرة.

أما هداف الخضر ومسجل هدف الفوز إسلام سليماني فجاء تقييمه ثالثا، حيث حصل على علامة 7.4 درجات.

ويأتي تنقيط يوسف بلايلي كأفضل لاعب وفق لغة الأرقام لما قدمه متوسط ميدان نادي بريست الفرنسي في المباراة، علما وأنه كان وراء الهدف الثمين الذي سجله سليماني من خلال التمريرة الحاسمة التي منحها له من تنفيذه مخالفة.

وبخصوص بقية اللاعبين، منح الموقع المتخصص قائد الخضر رياض محرز علامة 6.6، متبوعا بالظهير الأيسر رامي بن سبعيني بـ 7.1 وإسماعيل بن ناصر 6.5، ورامز زروقي 6.5 وحسين بن عيادة 6.7.

وعلى أساس المباراة الكبيرة التي لعبها، كان تقييم خط الدفاع مرتفعا، وهذا بقيادة جمال الدين بلعمري الذي تحصل بدوره على علامة جيدة بلغت 7.4، ثم عيسى ماندي بـ7 درجات، يليهما عبد القادر بدران 6.6 درجات.

يذكر أن الفوز الثمين الذي عاد به المنتخب الوطني من الكاميرون يسمح له بوضع قدم في نهائيات كاس العالم وهذا في انتظار المباراة الثانية المقررة هذا الثلاثاء بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.