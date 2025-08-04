بلايلي: “أنا باق في الترجي، وهدفنا التتويج بلقب أبطال إفريقيا”

بعد تتويجه رفقة توغاي بكأس السوبر التونسي:

توج الدوليان الجزائريان يوسف بلايلي ومحمد أمين توغاي بلقب كأس السوبر التونسي مع فريقهما الترجي الرياضي التونسي.

وساهم بلايلي بشكل مباشر في تحقيق اللقب، حيث سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 38 عن طريق ركلة جزاء، وهو ما حسم اللقاء لفريقه.

وكان توغاي عاملا رئيسيا في خروج فريقه بشباك نظيفة، حيث كان سدا منيعا أمام هجمات المنافس، كما تولى مسؤولية تنظيم خط الدفاع وتوجيهه.

وفاز بلايلي باللقب الرابع منذ عودته للترجي في الصيف الماضي، وهذا بعدما حقق الثلاثية المحلية في الموسم الماضي.

وهنأ الاتحاد الجزائري لكرة القدم الدوليين الجزائريين أمين توغاي ويوسف بلايلي، بعد تتويجهما بلقب كأس السوبر التونسي رفقة نادي الترجي.

ونشرت الفاف عبر حسابها الرسمي صورة للاعبين بقميص المنتخب الوطني، مرفوقة برسالة التهنئة بعد هذا التتويج الذي يعتبر ثالث لقب يحرزه الثنائي الجزائري مع نادي الترجي الرياضي التونسي بعد لقبي البطولة والكأس الموسم المنصرم.

ويعتبر هذا اللقب وهو الثامن للترجي الرياضي في كاس السوبر بعد سنوات 1960 و1993 و2001 و2019 و2020 و2021 و2024 ليكون بذلك أكثر الأندية التونسية تتويجا بالمسابقة.

وتابع الترجي الرياضي سيطرته على الملعب التونسي خلال هذا العام بعدما رفع على حسابه اللقب الثالث بعد كاس السوبر للموسم الرياضي 2023-2024 في شهر فيفري ر الماضي وكأس تونس للموسم الرياضي 2024-2025 في شهر جوان (1-صفر).

وأشاد يوسف بلايلي عن سعادته الكبيرة بتتويجه مع الترجي الرياضي التونسي بلقب كأس السوبر التونسي، بعد تسجيله هدف الفوز أمام الملعب التونسي.

وقال يوسف بلايلي في تصريحه للإعلام التونسي: “جمهور الترجي لا يوجد لهم مثيل، دائمًا يدعمون الفريق في كل الظروف، وإن شاء الله هذا الموسم نرفع كأس رابطة أبطال إفريقيا.” كما أكد نجم الترجي التونسي استمراره مع الفريق هذا الموسم، قائلاً: “نعم، سأواصل مع الترجي، وهدفنا الرئيسي هو التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.”

من جهته، أكد حفيظ بلايلي، والد يوسف بلايلي ومناجيره الخاص، في تصريح خصّ به قناة “نسمة” عقب تتويج الترجي الرياضي التونسي بلقب السوبر التونسي على حساب الملعب التونسي، أن ابنه يعيش أفضل فتراته في صفوف الترجي، نافيًا كل ما يُشاع حول رحيله المحتمل عن النادي وصرّح قائلا: “يوسف يحبه أنصار الترجي كثيرًا، وهو يبذل مجهودًا كبيرًا ليفرحهم الحمد لله، فاز إلى حد الآن بأربعة ألقاب، والهدف القادم إن شاء الله هو التتويج بدوري أبطال إفريقيا”.

وأضاف والد بلايلي: “أما بخصوص الأخبار التي تتحدث عن رحيله من الترجي، فهي مجرد ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة، يوسف باقٍ في الترجي، وهذا الفريق هو عائلته الثانية، يحبّه كثيرًا ويرتاح فيه”.

وتابع: “الترجي محتاجة لاعب مثل يوسف، وإن شاء الله ما زال الخير والإنجازات قادمة بحول الله”.