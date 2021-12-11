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رياضة

بلايلي.. اختصاص “رماة الصّاعقة”!

علي بهلولي
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بلايلي.. اختصاص “رماة الصّاعقة”!

سجّل النجم الجزائري يوسف بلايلي سهرة السبت هدفا خرافيا في شباك المغرب، بِرسم ربع نهائي منافسة كأس العرب، نسخة قطر 2021.

وسدّد متوسط الميدان الهجومي بلايلي كرة ملتهبة من بعد حوالي 40 مترا، سكنت شباك حارس المرمى المغربي أنس الزنيتي.

واستثمر بلايلي في ابتعاد حارس المرمى المغربي قليلا عن الشباك، لِيُباغته بِهدف يستحق جائزة “بوشكاش” التي تمنحها “الفيفا”، هذا إن لم يكن أروع وأفخم هدف في منافسة كأس العرب 2021.

وسبق لِابن وهران أن سجّل عدّة أهداف عالمية أخرى، بينها توقيع التتويج لِمصلحة الترجي التونسي ضد الزائر الوداد البيضاوي المغربي، في إياب نهائي رابطة أبطال إفريقيا عام 2019.

وسبق أيضا لِمُمثّل الكرة الجزائرية نادي شبيبة القبائل أن سجّل هدفا “أعجوبيا” آخر ضد الجيش الملكي المغربي، بِرسم منافسة كأس “الكاف” في أكتوبر الماضي.

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