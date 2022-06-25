بلايلي “الرحالة” بين أولمبياكوس اليوناني والريان القطري

براست الفرنسي يريد تمديد عقده

كشفت تقارير إعلامية قطرية، في الساعات الأخيرة، عن دخول نادي الريان المحلي السباق لضم “نجم” المنتخب الجزائري مهاجم براست الفرنسي، يوسف بلايلي، في “الميركاتو” الصيفي الحالي، تحسبا للموسم الكروي الجديد، خصوصا أن بلايلي يتواجد في نهاية عقده مع براست، وهو الأمر الذي سيشجع مسؤولي الريان للفصل في صفقته.

وقال موقع قنوات “الكأس” القطرية، إن الريان القطري يخطط لتقديم عرض كبير للدولي الجزائري، بلايلي، في صفقة انتقال حر، تعويضا لرحيل مواطنه ياسين براهيمي “المفاجئ”، الذي انضم حديثا إلى نادي الغرافة المحلي.

يشار إلى أنه سبق لبلايلي اللعب في البطولة القطرية في وقت سابق، من بوابة نادي قطر المحلي. وذلك أواخر عام 2020، قبل أن يفسخ عقده بالتراضي بعد سنة كاملة، حمل فيها لاعب “الخضر” ألوان نادي قطر، لينتقل بعدها بلايلي ويحط الرحال في فرنسا، بالتوقيع لنادي براست الفرنسي، حيث يعتبر بلايلي في الوقت الحالي حرا في سوق الانتقالات الحالية.

يحدث هذا، في الوقت الذي كشفت فيه مصادر إعلامية يونانية عن رغبة نادي أولمبياكوس المحلي في الظفر بخدمات بلايلي، فضلا عن ناديي أريس سالونا وآيك أثينا، مثلما جاء في قناة “نوفا سبورت” المتخصصة، التي رجحت أن يقبل بلايلي بعرض أولمبياكوس المقبل على المشاركة في مسابقة رابطة الأبطال.

جدير بالذكر أن عديد النوادي الفرنسية كانت قد دخلت سباق التنافس للظفر بخدمات بلايلي مؤخرا، ويتعلق الأمر بكل من نوادي أولمبيك مرسيليا ولونس وليل، مثلما جاء في الموقع الفرنسي “ميديا فوت مرسيليا”، قبل أسبوع، علما أن عقد بلايلي مع نادي براست الفرنسي ينتهي بحلول 30 جوان الحالي.