بلايلي باق في قطر القطري للمنافسة على الألقاب!

بعد توصله إلى اتفاق مع إدارة النادي

أكدت تقارير إعلامية قطرية أن الدولي الجزائري يوسف بلايلي باق في نادي قطر القطري، للموسم الثاني على التوالي، بعد توصله إلى اتفاق مع إدارة النادي في الآونة الأخيرة.

وقالت صحيفة “الشرق” القطرية إنه تم الاستقرار على مواصلة المحترفين الجزائري يوسف بلايلي والعراقي بشار رسن مع القطراوي خلال الموسم المقبل، ليكتمل بهذا عقد المحترفين وتنهي إدارة النادي ملفات المحترفين والمدرب مبكرا لضمان تحضيرات واستعدادات في المستوى خاصة وأن نادي قطر سيكون منافسا على الألقاب.

وكانت تقارير إعلامية في الآونة الأخيرة، قد ربطت بلايلي بالدوري الاسباني، مشيرة إلى أنه سيغادر في جوان الحالي الدولي القطري والعودة مجددا إلى أوروبا بعد العروض الكثيرة التي وصلته، بناء على تصريحات سابقة للاعب، والذي قال في هذا الصدد: “لدي اتصالات متقدمة مع عدد من الأندية الإسبانية، وأتمنى أن أحصل على الضوء الأخضر للرحيل عن نادي قطر.. الاتصالات موجودة منذ فترة طويلة، وأتمنى أن تكلل بالنجاح خلال الأيام المقبلة”، وأضاف: “الموسم المقبل سيكون مهما للغاية باعتباره سيتزامن مع كأس العالم 2022، ولهذا السبب أسعى للعب في مستوى عال”.

وتم ربط اسم يوسف بلايلي خلال عدة مناسبات سابقة بنادي خيتافي الإسباني، غير أن الصفقة لم تتمم لأسباب مختلفة.

وسبق لبلايلي أن خاض تجربة احترافية في أوروبا، وتحديدا مع نادي أنجي الفرنسي، لم تتواصل سوى أشهر قليلة بسبب عدم حصوله على فرصة اللعب أساسيا مع الفريق. ويجمع العديد من المتابعين، على أن ابن “الباهية” يعتبر واحدا من أفضل المواهب الجزائرية خلال العقدين الأخيرين، غير أن كثرة الأزمات التي تعرض لها طوال مسيرته الكروية حرمته من فرصة إثبات وجوده على الصعيد الأوروبي.

ن. ب