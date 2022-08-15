بلايلي بديلا ويتألق أمام مرسيليا

قدم النجم الجزائري لنادي بريست الفرنسي، يوسف بلايلي مباراة جد مقبولة أمام مرسيليا، في مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي (1ـ1) لحساب الجولة الثانية من الليغا 1 الفرنسية.

ورغم دخوله بديلا في الشوط الثاني، تمكن بلايلي، بفنياته وتحركاته فوق الميدان من مساعدة فريقه للصمود أمام أولمبيك مرسيليا، وتقديم مردود جيد وخلق العديد من الفرص السانحة للتسجيل.

وإلى جانب بلايلي، قدم الدولي الجزائري الآخر لبريست، هريس بلقبلة، الذي شارك أساسيا، مباراة كبيرة وكان احد أحسن اللاعبين فوق الميدان خلال المباراة.