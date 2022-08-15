-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بلايلي بديلا ويتألق أمام مرسيليا

ح. س
  • 295
  • 0
بلايلي بديلا ويتألق أمام مرسيليا
أرشيف

قدم النجم الجزائري لنادي بريست الفرنسي، يوسف بلايلي مباراة جد مقبولة أمام مرسيليا، في مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي (1ـ1) لحساب الجولة الثانية من الليغا 1 الفرنسية.
ورغم دخوله بديلا في الشوط الثاني، تمكن بلايلي، بفنياته وتحركاته فوق الميدان من مساعدة فريقه للصمود أمام أولمبيك مرسيليا، وتقديم مردود جيد وخلق العديد من الفرص السانحة للتسجيل.
وإلى جانب بلايلي، قدم الدولي الجزائري الآخر لبريست، هريس بلقبلة، الذي شارك أساسيا، مباراة كبيرة وكان احد أحسن اللاعبين فوق الميدان خلال المباراة.

مقالات ذات صلة
بِالفيديو: زرقان يصنع فوز شارلوروا

بِالفيديو: زرقان يصنع فوز شارلوروا

استدعاء آدم الوناس

استدعاء آدم الوناس

هل يُريد النظام الفرنسي تأكيد الاعتراف بِمجازر أكتوبر 1961 في حفل “الكرة الذهبية”؟

هل يُريد النظام الفرنسي تأكيد الاعتراف بِمجازر أكتوبر 1961 في حفل “الكرة الذهبية”؟

سرار: ذو الوجهَين غدر بي يوم انتخابات رئاسة “الفاف”

سرار: ذو الوجهَين غدر بي يوم انتخابات رئاسة “الفاف”

مدرب الأشبال: كنّا نأمل جلب المزيد من المُغتربين

مدرب الأشبال: كنّا نأمل جلب المزيد من المُغتربين

حديث عن معاقبة عمورة بِسبب رفضه السّفر إلى الكيان الصّهيوني

حديث عن معاقبة عمورة بِسبب رفضه السّفر إلى الكيان الصّهيوني

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد