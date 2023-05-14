بلايلي بين الترجي التونسي أو العودة إلى الخليج

بعد نهاية مغامرته مع أجاكسيو الفرنسي

رجحت مصادر إعلامية مقربة من الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، بنسبة كبيرة، عودته من جديد إلى الدوري التونسي من بوابة فريقه السابق، الترجي التونسي، وهذا بعد نهاية مغامرته القصيرة مع نادي أجاكسيو الفرنسي.

وقالت ذات المصادر، إن ابن الباهية وهران قرر الخروج نهائيا من أوروبا بعد فشل التجربتين اللتين خاضهما في البطولة الفرنسية، على التوالي مع بريست وأجاكسيو، بسبب الانتقادات المتواصلة التي تعرض لها من طرف الإعلام الفرنسي، بالإضافة إلى عدم تأقلمه مع أجواء الحياة هناك التي تتطلب الكثير من الجدية والانضباط وهو ما لا يتماشى مع أسلوب معيشة ابن الباهية وهران.

وبحسب موقع “لاغازيت دي فوناك”، فإن الوجهة القادمة ليوسف بلايلي تنحصر ما بين خيارين لا ثالث لهما وهي إما العودة إلى الدوري التونسي والالتحاق بناديه السابق الترجي، الذي يعتبر فيه نجما فوق العادة، أو الذهاب إلى إحدى البطولات في الخليج، علما وأن الترجي التونسي كان فتح على بلايلي باب العودة من جديد وكان اقترح عليه راتبا شهريا يقدر بـ100 ألف يورو، لكن النجم الجزائري فضّل حينئذ الانضمام إلى نادي بريست الفرنسي.

وبخصوص خيار اللعب مجددا في الخليج، أشار ذات المصدر أن ذلك سيفرض على بلايلي البحث عن فريق خارج البطولة السعودية والقطرية بعد المشاكل التي حدثت له هناك.

في ذات الصدد، أضاف الموقع الرياضي المتخصص بأن الإمارات أو الكويت ستكون أفضل وجهة ممكنة بالنسبة للدولي الجزائري، الذي يدرس حاليا عديد الاقتراحات والعروض التي وصلته لحد الآن.

هذا، وكشف المصدر نفسه أن يوسف بلايلي متواجد حاليا بإسبانيا، حيث فضّل الابتعاد عن مسقط رأسه هروبا من ضغط الأنصار في وهران.

يذكر، أن عديد المصادر القريبة من المنتخب الوطني تؤكد خروج يوسف بلايلي من حسابات الناخب الوطني، جمال بلماضي، الذي قرر استبعاده من تربص شهر جوان المقبل والمباراة أمام أوغندا المقررة في الـ18 من ذات الشهر، لحساب الجولة الخامسة من تصفيات كأس إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.