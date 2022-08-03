بلايلي جاهز لانطلاق الدوري الفرنسي

أثار النجم الجزائري يوسف بلايلي المخاوف في صفوف جماهير فريقه استاد بريست بعد تخلفه عن مرانه، قبل أيام من انطلاق الموسم الجديد للدوري الفرنسي.

وتألق الجناح الطائر لمنتخب “محاربي الصحراء” خلال فترة التحضيرات الصيفية، حيث قدم مستويات قوية في جميع المباريات الودية التي خاضها “القراصنة”.

صحيفة “لو تليغرام” الفرنسية أكدت أمس، عودة يوسف بلايلي إلى التدريبات بعد غياب مفاجئ.

وكان هذا الغياب أثار مخاوف كبيرة لدى جماهير بريست، خوفا من إمكانية تخلف الأخير عن مواجهة الجولة الأولى من الدوري الفرنسي أمام لانس، المقرر إقامتها الأحد المقبل بملعب “بولارت”.

ويجدر التذكير بأن يوسف بلايلي تألق بشكل لافت خلال آخر 5 جولات من النسخة الماضية للدوري الفرنسي بمساهمته في 4 أهداف ما بين صناعة وتسجيل.

وأسهم هذا التألق في ارتفاع قيمته السوقية من جديد في بورصة “ترانسفير ماركت”، حيث وصلت يوم 30 ماي الماضي لمبلغ مليوني يورو.

ويرتبط نجم المنتخب الوطني بعقد مع بريست يمتد حتى عام 2023، حيث سيكون من جديد في وضعية لاعب حر انطلاقا من الصيف المقبل.