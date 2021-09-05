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رياضة

بلايلي جاهز لمباراة بوركينافاسو

سليم.ع
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بلايلي جاهز لمباراة بوركينافاسو

عرفت الحصة التدريبية للمنتخب الوطني، والتي جرت أمسية السبت بالمركز التقني بسيدي موسى، مشاركة المهاجم يوسف بلايلي بصفة عادية..
وكان بلايلي، قد عانى من بعض الآلام على مستوى، الركبة، بعد خروجه، في مباراة بوركينافاسو، إلا أن المخاوف تبددت من خلال خوض التدريبات مع المجموعة.

كما شارك بلايلي في المباراة التطبيقية، التي برمجها الطاقم الفني للمنتخب، في الفترة الأخيرة من تدريبات السبت، ولعب مع فريق فيغولي، الذي ضم بلقبلة وحلايمية وبن عيادة وغزال وبدران والحارس أوكيجة.
ويعد بلايلي من الركائز التي يعوّل عليها الناخب الوطني جمال بلماضي، بفضل المردود الكبير الذي يظهر به مع “الخضر”، حيث تألق في اللقاء الأخير أمام جيبوتي بشكل ملفت.
وأدى بلايلي مباراة في المستوى، رغم أنه لم يخض أي مباراة رسمية ، واكتفى قبل معسكر “الخضر” بالمباريات الودية مع فريقه قطر القطري في تربص صربيا، بما أن دوري نجوم قطر ينطلق يوم 11 سبتمبر الجاري.

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