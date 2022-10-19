بلايلي سلاح أجاكسيو أمام باريس سان جيرمان في “الليغ 1”

بعد أن غاب عن هذه القمة عندما كان مع بريست

يواصل الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، النجم الجديد لنادي أجاكسيو صنع الحدث في فرنسا بعد تألقه في أول مواجهة مع النادي الكورسيكي نهاية الأسبوع الماضي في الدوري الفرنسي، ما جعله محل إشادة واسعة في فرنسا، وسط توقعات بمشاركته في القمة المرتقبة الجمعة المقبل أمام باريس سان جيرمان في الجولة الـ12 من “الليغ 1″، بعد أن كان فوّت مواجهة النادي الباريسي قبل أيام عندما كان لاعبا في نادي بريست.

وكان المدير الفني السابق لنادي بريست، ميشال دارزكاريان، قرر استبعاد يوسف بلايلي من لقاء باريس سان جيرمان الشهر الماضي على ملعب حديقة الأمراء بباريس، لتنفجر بعد ذلك أزمة قوية بين الطرفين، دفعت النجم الجزائري إلى المطالبة بفسخ عقده، حيث كانت مواجهة البياسجي بمثابة فتيل الأزمة التي نشبت بين بلايلي وبريست، بدليل أن نجم “الخضر” غادر الملعب غاضبا بعد نهاية اللقاء ولم يعد مع الفريق، وسافر بعدها مباشرة إلى الجزائر لحضور تربص المنتخب الوطني ودون إعلام إدارة فريقه، على اعتبار أنه صدم بإبعاده من المشاركة عن أفضل مباراة في الدوري الفرنسي عند مواجهة البياسجي بكل نجومه، على غرار ميسي ونيمار ومبابي وسيرجيو راموس وغيرهم.

وتلوح هذه المرة الفرصة لبلايلي لمواجهة البياسجي عندما يتنقل الأخير إلى ملعب أجاكسيو، خاصة أن ابن الباهية قدم مؤشرات واعدة خلال ظهوره الأول مع النادي الكورسيكي ضمن منافسات الدوري الفرنسي، حيث صنع هدف التعادل (1-1) للنادي الكورسيكي خلال المواجهة أمام تروا ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الفرنسي، والتي شارك فيها لمدة 15 دقيقة فقط، وكشفت العديد من التقارير الإعلامية الفرنسية عن تواجد نية لدى المدرب أولفييه بانتالوني للدفع ببلايلي منذ بداية المباراة خلال الجولة القادمة أمام باريس سان جيرمان، المقرر إقامتها الجمعة المقبل، وتكتسي هذه المباراة أهمية بالغة لنادي أجاكسيو الساعي لتحقيق المفاجأة بالفوز على النادي الباريسي، وذلك على أمل إنعاش حظوظه في صراع البقاء ضمن الدرجة الأولى، خاصة أنه كان صنع المفاجأة قبل أيام بالعودة بنقاط الفوز من أمام نادي أولمبيك مرسيليا.

إلى ذلك، يبحث يوسف بلايلي عن خطف الأضواء خلال المواجهة أمام نادي العاصمة الفرنسية بهدف إظهار قدراته على التألق أمام أحد أفضل الأندية العالمية، والرد على كل الانتقادات التي طالته في الفترة الماضية من طرف الفرنسيين، الذين وصفوه باللاعب غير المنضبط، ويملك اللاعب السابق لاتحاد الجزائر في سجله 20 مباراة ضمن الدوري الفرنسي أسهم فيها في 7 أهداف ما بين صناعة وتسجيل.