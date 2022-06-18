بلايلي في فرنسا لحسم وجهته القادمة

يملك عديد العروض

ذكرت مصادر إعلامية متطابقة، أن نجم المنتخب الوطني، يوسف بلايلي، موجود حاليا بفرنسا، للتفاوض مع عديد الأندية التي أبدت رغبتها في ضمه تحسبا للموسم القادم.

وتسمح الوضعية الحالية التي يوجد فيها بلايلي، كلاعب حر من أي التزام بعد نهاية عقده مع نادي بريست الفرنسي، من التفاوض براحة مع الأندية التي تريد ضمه إلى صفوفها، اعتبارا أن استقدامه سيكون مجانا والتفاوض معه سيكون مباشرة دون المرور على أي ناد آخر.

وحسب ما تداولته عديد المواقع والمصادر الإعلامية الرياضية، يملك الدولي الجزائري عروضا كثيرة من داخل فرنسا وخارجها، في وقت يفضلّ نجم الخضر البقاء في الليغا 1، بعد تأقلمه مع أجواء البطولة.

ووفقا لذات المصادر، يبقى نادي بريست على رأس قائمة الأندية التي تريد بلايلي، حيث يرغب في الحفاظ على لاعبه السابق، لاسيما بعد المردود المتميز الذي قدمه مع النادي في نهاية الموسم.

إلى ذلك، يوجد نادي رين الفرنسي الذي يسعى لتدعيم صفوفه بخدمات الفنان الجزائري صاحب الـ30 عاما، الذي أقنع متتبعيه بقدرته على تقديم مستويات كبيرة في حالة وجد الظروف الملائمة.

يذكر أن كان بلايلي كان حط الرحال بمدينة بريست خلال الميركاتو الشتوي السابق، وبعد بداية محتشمة تمكن بسرعة من استرجاع معالمه وإنهاء الموسم بقوة، وهذا في 13 مشاركة وبحصيلة هدفين وثلاثة تمريرات حاسمة.