بلايلي قد يُضيع تربص سبتمبر بسبب تواجده دون فريق

لن يكون حاضرا أمام تنزانيا وفي ودية السنغال

يتجه الدولي يوسف بلايلي بخطى ثابتة نحو الغياب عن مباراة الجولة السادسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 المقررة في كوت ديفوار، ضد منتخب تنزانيا بتاريخ 7 سبتمبر على ملعب 19 ماي 1956 في عنابة، وكذا ودية السنغال المقررة في العاصمة “داكار” منتصف الشهر المقبل، بسبب تواجده بدون فريق ولم يفصل في وجهته المستقبلية، فضلا عن بقائه بدون منافسة منذ نهاية أفريل المنقضي، عقب الأزمة التي نشبت بينه وبين ناديه السابق أجاكسيو الفرنسي، الأمر الذي سيدفع بالمدرب جمال بلماضي للاستغناء عنه في التربص المقبل، المقرر مبدئيا مطلع الشهر الداخل.

وكان بلايلي قد غاب عن تربص شهر جوان الفارط، عندما واجه المنتخب الوطني نظيره الأوغندي في الكاميرون، لحساب الجولة الخامسة من تصفيات “كان” كوت ديفوار 2023، وكذا عن ودية تونس التي احتضنها ملعب 19 ماي 1956 في عنابة، وذلك بسبب قضيته والنادي الفرنسي الذي كان يدافع عن ألوانه، بعد ما غادره دون استشارة القائمين على النادي، مفضلا قضاء إجازة مسبقة في مسقط رأسه وهران، من دون الاكتراث بما سينجم عن ذلك من إضاعته لمكانته في التشكيلة الوطنية.

يشار أن مدرب المنتخب الوطني، جمال بلماضي، كان قد طالب بلايلي، مطلع شهر جوان الماضي، بضرورة الإسراع في حسم وجهته المستقبلية قبيل حلول 15 جويلية لضمان تحضير أفضل للعودة إلى المنتخب من الباب الواسع، وذلك عندما التقاه في وهران بمناسبة نهائي كأس الجمهورية بين شباب بلوزداد وأولمبي الشلف، خصوصا وأن بلماضي كان قد ألحّ عليه التوقيع لفريق يسمح له المشاركة بانتظام بهدف التواجد في التربص المقبل الذي يسبق لقاء تنزانيا في ختام تصفيات كأس أمم إفريقيا المقبلة.

يحدث هذا في الوقت الذي يتواجد فيه بلايلي من دون فريق رغم العروض العديدة التي تتهاطل عليه كل يوم من نواد مغاربية، عربية، وأخرى من القارة “العجوز”، ليبقى تعنّت بلايلي واشتراطه لقرابة 20 مليار سنتيم جزائرية العائق الوحيد الذي يقف في وجه مستقبله، علما أن اللاعب صار على مشارف 32 سنة، وتواجد لاعبين شبان جدد دعّموا المنتخب مؤخرا من شأنه أن يقوده حتما نحو “التقاعد” مع المنتخب الوطني رغم إشادة بلماضي به في عديد المناسبات على أنه قطعة أساسية في معادلته في المنتخب الأول.

جدير ذكره، أن بلايلي الذي كان نادي أجاكسيو الفرنسي آخر محطة له، الذي غادره بسبب توتر علاقته مع المسؤولين، عقب خرجات اللاعب الأخيرة ومغادرته إلى وهران إعلام الإدارة، صار مطلوبا من قبل عديد النوادي الخليجية، ومن الترجي التونسي والزمالك المصري، فضلا عن تلقيه عرضا رسميا من نادي ألافيش الصاعد الجديد إلى “الليغا” الإسبانية.