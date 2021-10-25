بلايلي لا علاقة له بقضية المنشطات في قطر

أكدت مصادر “الشروق نيوز” أن نجم المنتخب الوطني يوسف بلايلي ليس له أي علاقة بقضية تعاطي المنشطات في الدوري القطري.

وأضافت مصادر “الشروق نيوز” أن بلايلي سيكون أساسيا أمسية اليوم في المباراة التي يواجه فيها ناديه قطر، نادي الوكرة.

وجاء في الصفحة الرسمية لصحيفة “استاد الدوحة” القطرية، على “تويتر” أن أحد الأندية العريقة في دوري نجوم قطر سيكون مضطرا لفسخ عقد أحد لاعبيه بعد ثبوت تناوله المنشطات للمرة الثانية”.

وفتح هذا الخبر، المجال للتأويلات، وربط البعض اسم الدولي الجزائري بقضية المنشطات، وهو الأمر الذي أثار استياء رواد التواصل الاجتماعي من الجزائريين، الذين دافعوا عن بلايلي بشراسة.

ونشر بلايلي على أنستغرام صورة له وهو يتجه على الطريق المؤدي إلى المونديال، وكتب: ” على هذا الطريق رسمنا أحلامنا، وسنرعاها بأرواحنا..سنتحدى المستحيل لرسم أجمل نهاية”.