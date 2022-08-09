بلايلي مطالب باستعادة مستواه ومكانته الأساسية مهددة

مدرب بريست يبعث برسالة مشفرة لنجمه الجزائري

يتّجه الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، ليعيش مطلع موسم شبيه تماما بالذي كان عاشه في بداية ظهوره مع نادي بريست الفرنسي الموسم الماضي، عندما انهالت عليه الانتقادات من طرف الصحافة الفرنسية على خلفية المستوى المتذبذب في لقاءاته الأولى.

وعلى غرار بدايته غير الموفقة مع بريست، مع انطلاق الميركاتو الشتوي الفارط، لم يجد نجم المنتخب الوطني، يوسف بلايلي معالمه في المباراة الأولى التي سقط فيها نادي برايست أمام تشكيلة لانس، في افتتاح الدوري الفرنسي الممتاز.

هذه المرة أول لم يتخلف مدرب بريست، ميشيل ديزاكاريون كثيرا لتوجيه اللوم لبلايلي بعد المردود السيئ الذي قدمه في مباراة امام لانس، حيث وجّه تحذيرا بطريقة غير مباشرة للاعب الجزائري، الذي وصفه بـ الحاضرـ الغائب قائلا في تصريحات نقلتها عنه صحيفة “ليكيب” الإثنين: “من المُستحيل أن نفوز في مثل هذه المباريات، عندما يكون بعض اللاعبين بمثابة الحاضرين الغائبين”.

ولم يكتف المدرب الفرنسي بذلك، حيث أضاف قائلا: “الأمر يُصبح مُعقدا جدا في كل لقاء لا يكون فيه بعض اللاعبين في مُستواهم المعهود”.

وكان المدرب ميشيل ديزاكاريون يراهن كثيرا على يوسف بلايلي لقيادة هجوم بريست، وصنع الفارق في موسم ينتظر أن يكون من أجل التأكيد بالنسبة له، لاسيما بعد اختتامه الموسم الماضي بأحسن طريقة ممكنة.

من جهة أخرى، لم تتوان الصحافة الفرنسية في انتقاد الدولي الجزائري، حيث منحته “ليكيب” جائزة اللاعب الأسوإ فوق الميدان في المباراة أمام لانس، بعلامة لم تتجاوز 3 من 10، معتبرة أنه لم يقدم ما كان مطلوبا منه خلال الـ75 دقيقة التي لعبها.

حسب الصحيفة الفرنسية المتخصصة فإن تحذيرات مدرب بريست قد تتجسد فوق الميدان بفقدان يوسف بلايلي لمكانته الأساسية بداية من الجولة القادمة، في المواجهة القوية والصعبة التي يستضيف فيها بريست تشكيلة أولمبيك مارسيليا، الأحد المُقبل لحساب الجولة الثانية من الليغا 1.

يذكر أن بلايلي كان شارك أساسيا خلال اللقاء الأول الذي انتهى بسقوط بريست خارج دياره بنتيجة 2-3 أمام نظيره لانس، الأحد الماضي، لحساب الجولة الافتتاحية للدوري الفرنسي.